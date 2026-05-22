В Черном море уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2026
В Черном море уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым.: В Черном море за неделю уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены️ 671 украинский самолет,️ 284 вертолета, 150 704 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс и другие виды техники и вооружения.Накануне Минобороны рассказало, как российские войска беспилотных систем барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили украинский БЭК, двигавшийся в сторону Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила центр подготовки специалистов по БПЛА на УкраинеВС РФ нанесли пять групповых ударов по объектам на УкраинеВ Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:37 22.05.2026
 
© Министерство обороны РФ — Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
Уничтожение безэкипажных катеров в Черном море у берегов Черного моря
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым.: В Черном море за неделю уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены️ 671 украинский самолет,️ 284 вертолета, 150 704 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс и другие виды техники и вооружения.
Накануне Минобороны рассказало, как российские войска беспилотных систем барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожили украинский БЭК, двигавшийся в сторону Крыма.
