https://crimea.ria.ru/20260522/v-alushte-poyavitsya-novyy-patrioticheskiy-muzey-1156239918.html

В Алуште появится новый патриотический музей

В Алуште появится новый патриотический музей - РИА Новости Крым, 22.05.2026

В Алуште появится новый патриотический музей

В Алуште планируют создать новый патриотический музей, который будет посвящен героям разных времен. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T18:47

2026-05-22T18:47

2026-05-22T18:50

алушта

галина огнева

крым

новости крыма

музеи крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148078286_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_df3b65ee982ed0519d5fc911b165adea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Алуште планируют создать новый патриотический музей, который будет посвящен героям разных времен. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. "Мы уверены, что такой музей станет важным центром сохранения исторической памяти и формирования гражданской позиции у подрастающего поколения", – отметила она. По словам главы администрации, под музей планируется передать помещение, расположенное по адресу: улица Октябрьская, 34. Будущий музей будет располагаться недалеко от офиса организации "Патриоты Алушты". Глава администрации выразила уверенность в том, что новый музей станет не только хранилищем экспонатов, но и живым пространством для патриотического воспитания молодежи. Ранее сообщалось, что в Севастополе открыли новый историко-патриотический маршрут – "Тропу памяти". Тропа проходит по местам сражений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260329/chaklun-dlya-atak-na-krym-i-tsentr-prinyatiya-resheniy-pod-simferopolem-otkryli-muzey-svo-1154690269.html

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, галина огнева, крым, новости крыма, музеи крыма