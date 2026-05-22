Уникальный музей виноделия Боспора открылся в Керчи
В Керчи открылся уникальный объект показа - Музей виноделия Боспора. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий. РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T12:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Керчи открылся уникальный объект показа - Музей виноделия Боспора. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, музей создан при поддержке и непосредственном участии многих неравнодушных людей, в частности винодела Валерия Захарьина, вносящих значительный вклад в сохранение культурного наследия нашего региона. "Сейчас работаем над подачей заявки в Минэкономразвия РФ, чтобы придать национальный статус маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства", в котором Керчь занимает ведущую позицию как столица античного государства. Благодарю Восточно-Крымский музей-заповедник и лично Татьяну Викторовну Умрихину за большую проведенную работу по организации музея", - заключил министр.
11:49 22.05.2026 (обновлено: 12:02 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Керчи открылся уникальный объект показа - Музей виноделия Боспора. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"Для крымчан и гостей полуострова - это уникальное событие. Музей расскажет об истории и современности виноделия в Крыму, что станет еще одной востребованной точкой притяжения для гостей города, а в соединении с другими музеями - интересным новым турмаршрутом. Советую туркомпаниям и экскурсоводам включать его в свои маршрутные карты", - сказал на открытии Сергей Ганзий.
По его словам, музей создан при поддержке и непосредственном участии многих неравнодушных людей, в частности винодела Валерия Захарьина, вносящих значительный вклад в сохранение культурного наследия нашего региона.
"Сейчас работаем над подачей заявки в Минэкономразвия РФ, чтобы придать национальный статус маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства", в котором Керчь занимает ведущую позицию как столица античного государства. Благодарю Восточно-Крымский музей-заповедник и лично Татьяну Викторовну Умрихину за большую проведенную работу по организации музея", - заключил министр.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.