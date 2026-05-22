Удар по общежитию в ЛНР является военным преступлением – Небензя
Удар по общежитию в ЛНР был совершен при содействии иностранных специалистов - Небензя
23:06 22.05.2026 (обновлено: 23:07 22.05.2026)
© МЧС РФПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
© МЧС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Целенаправленная атака ВСУ на общежитие колледжа в Луганской Народной Республике является военным преступлением и подтверждает недоговороспособность Киева. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, созванного Россией в связи с ударом украинских боевиков по Старобельску.
"Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполненным, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением", - сказал Небензя.
Он отметил, что атака по спящим детям является очередным свидетельством трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
"Кроме того, это наглядно подтверждает вероломство и недоговороспособность Киева, который при поощрении своих западных спонсоров не только не настроен на мирное урегулирование, но и его открыто саботирует", - добавил дипломат.
Постпред РФ при ООН подчеркнул, что подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса.
"Мы начали СВО для того, чтобы положить конец кровопролитию и беззаконию режима в соседней стране, и будьте уверены, ее цели будут достигнуты", - заверил Небензя.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Президент России Владимир Путин сообщил, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
МЧС продолжает разбирать завалы здания. Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.