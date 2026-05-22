Удар по общежитию в ЛНР является военным преступлением – Небензя

Удар по общежитию в ЛНР является военным преступлением – Небензя - РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T23:06

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Целенаправленная атака ВСУ на общежитие колледжа в Луганской Народной Республике является военным преступлением и подтверждает недоговороспособность Киева. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, созванного Россией в связи с ударом украинских боевиков по Старобельску.Он отметил, что атака по спящим детям является очередным свидетельством трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.Постпред РФ при ООН подчеркнул, что подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщил, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.МЧС продолжает разбирать завалы здания. Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.

