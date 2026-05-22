Удар по общежитию в ЛНР и лимит на топливо в Севастополе: главное за день

2026-05-22T22:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики, по предварительным данным, погибли шесть человек. Ситуация на фронте для ВСУ превращается из критической в катастрофическую, заявил президент России Владимир Путин. Армия РФ освободила пять населенных пунктов в зоне СВО за неделю. В Севастополе ввели лимит на продажу бензина. Власти Херсонской области ограничили движение грузовиков в Крым. Водохранилища Крыма заполнены почти на 80%. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о приостановке трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по общежитию колледжа в СтаробельскеВ Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди.По последним данным, погибли шесть человек, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести.41 беспилотник сбили над Крымом и приграничьем России >>Президент России Владимир Путин заявил, что удар произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, отметил глава государства. Он подчеркнул, что рядом с атакованным общежитием нет объектов военных или силовых структур.Путин добавил, что отдал приказ Министерству обороны представить свои предложения по ответу на это преступление Киева.По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело. В МИД РФ заявили, что все виновные будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание, снисхождения не будет никому.Россия в связи с этим терактом запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН.Заявление Путина о ходе СВОПрезидент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками первого потока программы "Время героев" заявил, что ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую.Как отметил глава государства, Киеву не помогают ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, ни насильственная мобилизация, когда людей, как бродячих собак, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт.В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, указал российский лидер.Путин также констатировал, что украинская власть ворует на всем. Разворовывается заграничная гуманитарная помощь, военное имущество и средства индивидуальной защиты, которые предназначены для тех, кого они сами же и отправляют на фронт, что приводит к катастрофическим масштабам дезертирства из армии, добавил президент.Освобождение населенных пунктов в зоне СВОВооруженные силы России за прошедшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенными пунктами Волоховка и Шестеровка Харьковской области. Бойцы группировки войск "Запад" продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Верхняя Терса Запорожской области.Лимит на продажу бензина в СевастополеВ Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина, сообщил вице-губернатор региона Павел Иено.Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках – временно вводится лимит в 20 литров.Иено заверил, что правительством Севастополя и властями Крыма принимаются все меры для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки.Ограничение движения грузовиков из Херсонщины в КрымВласти Херсонской области временно ограничили движение грузовиков на участке федеральной трассе "Новороссия" в направлении пункта пропуска Джанкой, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Решение действует с 00:00 21 мая 2026 года до особого распоряжения.Ограничение не коснется грузов военного назначения, специальных грузов, лекарств, техники для восстановления инфраструктуры, топлива, скоропортящихся продуктов и отдельных социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.Наполнение водохранилищ КрымаБлагодаря сильным осадкам с начала 2026 года крымские водохранилища наполнены на 77 %, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Этих запасов хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток даже без учета притоков в будущем.На 21 мая суммарный объем воды во всех водохранилищах Крыма, за исключением Чернореченского в Севастополе, составил порядка 186 миллионов кубометров. Из них 166 миллионов кубов сосредоточено в питьевых водохранилищах. Это на 50 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году.Заявление Рубио о трехсторонних переговорах по УкраинеСША готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но не заинтересованы участвовать в бесконечных встречах, которые ни к чему не приводят, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.Рубио констатировал, что в настоящий момент переговоров не происходит, но Вашингтон "надеется, что это изменится". При этом он заявил, что США остаются вовлечены в программу поставок Украине оружия на деньги союзников по альянсу. По словам главы госдепа США, Киев в рамках данной программы "получает больше помощи, чем когда-либо".

