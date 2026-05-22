Удар по общежитию колледжа в Старобельске – СК открыл дело о теракте - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Удар по общежитию колледжа в Старобельске – СК открыл дело о теракте
Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщила официальный
2026-05-22T10:44
2026-05-22T11:19
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
обстрелы всу
ск рф (следственный комитет российской федерации)
терроризм
новости сво
удар всу по общежитию в лнр
10:44 22.05.2026 (обновлено: 11:19 22.05.2026)
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР – 35 детей из 86 ранены, спасатели разбирают завалы, под которыми находятся несовершеннолетние, сообщал глава региона Леонид Пасечник. Обнаружено тело одного погибшего.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований по гражданским объектам в Старобельске Луганской Народной Республики", – проинформировала Петренко.
По данным СК, в здании общежития в момент удара кроме 86 детей находился один взрослый. В результате произошедшего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами. Количество погибших и пострадавших еще уточняется.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям украинских боевиков, направившим БПЛА на гражданский объект.
