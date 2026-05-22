Удар по общежитию колледжа в Старобельске – СК открыл дело о теракте

Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Старобельске Луганской Народной Республики.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.ВСУ ночью атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР – 35 детей из 86 ранены, спасатели разбирают завалы, под которыми находятся несовершеннолетние, сообщал глава региона Леонид Пасечник. Обнаружено тело одного погибшего.По данным СК, в здании общежития в момент удара кроме 86 детей находился один взрослый. В результате произошедшего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами. Количество погибших и пострадавших еще уточняется.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям украинских боевиков, направившим БПЛА на гражданский объект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трех человек извлекли из-под завалов общежития в ЛНРМасштабные атаки: двое детей и 29 взрослых погибли от ударов ВСУВСУ бьют по жилым кварталам без военных объектов - МИД

