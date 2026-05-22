Трех человек извлекли из-под завалов общежития в ЛНР

Из-под завалов общежития колледжа в Старобельске, по которому ударили ВСУ, извлечены три человека. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T09:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Из-под завалов общежития колледжа в Старобельске, по которому ударили ВСУ, извлечены три человека. Об этом сообщает МЧС России.По информации посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, под завалами могут находиться до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей ВУЗа.Ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Под завалами еще находятся дети, их поиски продолжаются.

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), луганская народная республика (лнр), атаки всу, дети, новости сво, обстрелы всу, удар всу по общежитию в лнр