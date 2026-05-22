https://crimea.ria.ru/20260522/trekh-chelovek-izvlekli-iz-pod-zavalov-obschezhitiya-v-lnr-1156228159.html
Трех человек извлекли из-под завалов общежития в ЛНР
Трех человек извлекли из-под завалов общежития в ЛНР - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Трех человек извлекли из-под завалов общежития в ЛНР
Из-под завалов общежития колледжа в Старобельске, по которому ударили ВСУ, извлечены три человека. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T09:34
2026-05-22T09:34
2026-05-22T11:20
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
луганская народная республика (лнр)
атаки всу
дети
новости сво
обстрелы всу
удар всу по общежитию в лнр
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156226336_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ef3b7086766b642592cb83cb7c4bf293.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Из-под завалов общежития колледжа в Старобельске, по которому ударили ВСУ, извлечены три человека. Об этом сообщает МЧС России.По информации посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, под завалами могут находиться до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей ВУЗа.Ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Под завалами еще находятся дети, их поиски продолжаются. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156226336_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_070709bc3e871dcb0ea1afa2358cf212.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), луганская народная республика (лнр), атаки всу, дети, новости сво, обстрелы всу, удар всу по общежитию в лнр
Трех человек извлекли из-под завалов общежития в ЛНР
Из-под завалов общежития в Старобельске извлекли трех человек - МЧС
09:34 22.05.2026 (обновлено: 11:20 22.05.2026)