Трагедия в Старобельске - что происходит после удара ВСУ по колледжу с детьми

2026-05-22T13:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Спасатели работают на месте ЧП. Все о происшествии - в нашем материале.Под завалами - детиТерритория вокруг места удара ВСУ оцеплена, работает тяжелая техника и десятки спасателей. Дежурят медики и правоохранители. Их общая цель - найти оставшихся под завалами детей живыми. К несчастью, четыре человека уже найдены погибшими. Состояние здоровья троих оценивается как тяжелое. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о теракте. Киев за это ответитКиевский режим должен понести наказание за атаку ВСУ на колледж в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело погибшего нашли под завалами общежития в Старобельске - видеоВ Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавших в ЛНР детейЧисло пострадавших в колледже в ЛНР выросло до 39

