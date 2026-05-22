Трагедия в Старобельске - что происходит после удара ВСУ по колледжу с детьми - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Трагедия в Старобельске - что происходит после удара ВСУ по колледжу с детьми
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение... РИА Новости Крым, 22.05.2026
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
происшествия
дети
атаки всу
дмитрий песков
мария львова-белова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156226380_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fe764d418bf35bd867a947c9be33275.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Спасатели работают на месте ЧП. Все о происшествии - в нашем материале.Под завалами - детиТерритория вокруг места удара ВСУ оцеплена, работает тяжелая техника и десятки спасателей. Дежурят медики и правоохранители. Их общая цель - найти оставшихся под завалами детей живыми. К несчастью, четыре человека уже найдены погибшими. Состояние здоровья троих оценивается как тяжелое. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о теракте. Киев за это ответитКиевский режим должен понести наказание за атаку ВСУ на колледж в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Спасатели работают на месте ЧП. Все о происшествии - в нашем материале.
Под завалами - дети
Территория вокруг места удара ВСУ оцеплена, работает тяжелая техника и десятки спасателей. Дежурят медики и правоохранители. Их общая цель - найти оставшихся под завалами детей живыми. К несчастью, четыре человека уже найдены погибшими.
"В момент удара в общежитии находились 86 детей, в возрасте от 14 до 18 лет и один взрослый. На 12:00 известно о 4 погибших. От всего сердца соболезнуем их близким. 35 детей получили ранения различной степени тяжести – из них восемь доставлены в учреждение здравоохранения", - сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
Состояние здоровья троих оценивается как тяжелое. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о теракте.
Киев за это ответит
Киевский режим должен понести наказание за атаку ВСУ на колледж в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать удар ВСУ по колледжу.

Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.
