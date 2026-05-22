Теракт на энергообъекте предотвращен в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Теракт на энергообъекте предотвращен в Краснодарском крае
На Кубани силовики предотвратили теракт на энергетическом объекте, который планировал местный житель, завербованный украинскими спецслужбами. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 22.05.2026
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
краснодарский край
антитеррор
новости
украина
сбу (служба безопасности украины)
ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте в Краснодарском крае

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. На Кубани силовики предотвратили теракт на энергетическом объекте, который планировал местный житель, завербованный украинскими спецслужбами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"В Новороссийске задержан агент спецслужб Украины, гражданин РФ 2003 года рождения. Установлено, что житель Северского района Краснодарского края был завербован в мессенджере WhatsApp сотрудником СБУ для осуществления подрыва одного из объектов энергетической инфраструктуры на территории Краснодарского края с использованием самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что агента задержали, когда он шел к месту закладки со средствами поражения.
Правоохранители изъяли из схрона готовую взрывчатку фугасного действия с массой взрывчатого вещества 2,5 килограмма, а также телефон, в котором обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку к совершению преступления.
Возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к теракту, незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки или ношения взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также госизмены.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара, готовившего по заданию украинских спецслужб поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона.
