Тело погибшего нашли под завалами общежития в Старобельске

Тело погибшего обнаружено при разборе завалов общежития в Старобельске в ЛНР после атаки ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T11:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Тело погибшего обнаружено при разборе завалов общежития в Старобельске в ЛНР после атаки ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.Ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Под завалами еще находятся дети, их поиски продолжаются.Ранее в МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли трех человек.По информации посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, в разрушенном здании могут находиться до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей ВУЗа.

Последствия атаки ВСУ по колледжу в ЛНР Три человека извлечены из-под завалов колледжа в Старобельске, они переданы бригаде скорой медицинской помощи – МЧС РФ 2026-05-22T10:12 true PT0M31S

