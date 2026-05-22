https://crimea.ria.ru/20260522/teatralnyy-poezd-iz-sevastopolya-vydvinetsya-v-moskvu-cherez-krym-1156240502.html
"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым - РИА Новости Крым, 22.05.2026
"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
Крымские театры представят свои спектакли в рамках проекта "Театральный поезд" в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T14:07
2026-05-22T14:07
2026-05-22T14:07
крым
новости крыма
театр
искусство
общество
москва
севастополь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144621514_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_6080edbd86b2ad5cbc134598f59c6148.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Крымские театры представят свои спектакли в рамках проекта "Театральный поезд" в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали театральные деятели Крыма.Всероссийский проект "Театральный поезд" — это масштабная культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Проект объединит регионы России через театральное искусство и охватит всю страну. В Москву с двух концов страны – из Владивостока и Севастополя движутся составы с театрами. В каждом городе-остановке поезда предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля, включающего спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.Моноспектакли и детские мюзиклы покажут в ЮФОПо его словам, в этом проекте открыты двери для любых жанров, больших и малых театров - от моноспектаклей до глобальных массовых сцен."Так распределили организаторы этой акции, что каждый регион России следует в два следующих региона. И так вот эстафетно меняют друг друга. В этих регионах мы будем гостями и будем на их театральных площадках играть наши спектакли", - уточнил идею главный режиссер Государственного академического музыкального театра Крыма, председатель Крымского республиканского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Косов.30 июня два состава, движущиеся с разных концов России, сойдутся на Киевском вокзале в Москве.По словам Владимира Косова, музыкальный театр везет в Ростов-на-Дону и Краснодар концертную программу, поскольку только что гастролировали в этих регионах: "решили порадовать зрителей хорошим концертом".Крымский академический русский драматический театр представит моноспектакль "Скрещение судеб" - о влиянии творчества поэта Пушкина на поэта Цветаеву."Это моноспектакль в исполнении народной артистки Украины Светланы Павловны Кучеренко, она же режиссер спектакля. Светлана Павловна — страстная поклонница творчества Цветаевой. Она долгие годы собирала материалы, и однажды ей довелось в Коктебеле встретиться с Анастасией Цветаевой, которая ей поведала много интересных фактов о своей великой сестре. И в общем, так родился этот спектакль. И думается, что именно этот моноспектакль может достойно представить репертуар старейшего театра Крыма и одного из старейших театров юга России", - сказала руководитель литературно-драматургической части Крымского академического русского драматического театра имени Горького Людмила Касьяненко.От Крымского академического театра кукол будет презентован моноспектакль "Крошка Енот" - участник многих фестивалей, а от Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра - детский спектакль "Золотая антилопа"."Бахчисарайский фонтан" и "Горе от ума"Принимать спектакли соседнего региона – Севастополя – будут и в Крыму. Так, Севастопольский театр им. Луначарского покажет в симферопольском театре им. Горького "Горе от ума". В музыкальном театре будет показан спектакль Театра Елизарова "Бахчисарайский фонтан", в Крымско-татарском театре севастопольский ТЮЗ представит спектакль "Суворов. Наука побеждать"."Это пьеса по мотивам Аксиньи Норманской. Режиссерское решение поставлено таким образом, что зритель перемещается в увлекательное путешествие по историческим эпохам. Будут показаны страницы истории блокадного Ленинграда, правления императрицы Елизаветы, ну и, конечно же, Севастополь XVIII века", - приоткрыла завесу спектакля Эльмира Куртмеметова.Также в рамках проекта "Театральный поезд" будут организованы театральные выставки, круглые столы, творческие встречи со зрителем.Поезда для грандиозного всероссийского этого проекта тоже используются не простые. В проекте активно задействованы железные дороги страны."Состав подготовлен. Прибудет на станцию Севастополь 27 мая. Вагоны брендированные, красиво оформлены в единой цветовой гамме внутри и снаружи, будут готовы удивить", - на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре заявила начальник центра организации работы железнодорожных вокзалов Виктория Савчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
москва
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/03/1144621514_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_bc031caa0d6be69ba05cb9280dac7194.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, театр, искусство , общество, москва, севастополь
"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
Севастопольские театры едут со спектаклями в Крым "Театральным поездом"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым.
Крымские театры представят свои спектакли в рамках проекта "Театральный поезд" в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым
рассказали театральные деятели Крыма.
Всероссийский проект "Театральный поезд" — это масштабная культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Проект объединит регионы России через театральное искусство и охватит всю страну. В Москву с двух концов страны – из Владивостока и Севастополя движутся составы с театрами. В каждом городе-остановке поезда предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля, включающего спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.
"Этот проект готовился два года, поскольку еще в феврале 2024 года вышел указ президента России Владимира Путина о праздновании 150-летия Союза театральных деятелей. На этот момент более 160 театров участвуют в программе, более 5 000 артистов, будет около 280 постановок", - рассказал о проекте заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко.
Моноспектакли и детские мюзиклы покажут в ЮФО
По его словам, в этом проекте открыты двери для любых жанров, больших и малых театров - от моноспектаклей до глобальных массовых сцен.
"Так распределили организаторы этой акции, что каждый регион России следует в два следующих региона. И так вот эстафетно меняют друг друга. В этих регионах мы будем гостями и будем на их театральных площадках играть наши спектакли", - уточнил идею главный режиссер Государственного академического музыкального театра Крыма, председатель Крымского республиканского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Косов.
30 июня два состава, движущиеся с разных концов России, сойдутся на Киевском вокзале в Москве.
По словам Владимира Косова, музыкальный театр везет в Ростов-на-Дону и Краснодар концертную программу, поскольку только что гастролировали в этих регионах: "решили порадовать зрителей хорошим концертом".
Крымский академический русский драматический театр представит моноспектакль "Скрещение судеб" - о влиянии творчества поэта Пушкина на поэта Цветаеву.
"Это моноспектакль в исполнении народной артистки Украины Светланы Павловны Кучеренко, она же режиссер спектакля. Светлана Павловна — страстная поклонница творчества Цветаевой. Она долгие годы собирала материалы, и однажды ей довелось в Коктебеле встретиться с Анастасией Цветаевой, которая ей поведала много интересных фактов о своей великой сестре. И в общем, так родился этот спектакль. И думается, что именно этот моноспектакль может достойно представить репертуар старейшего театра Крыма и одного из старейших театров юга России", - сказала руководитель литературно-драматургической части Крымского академического русского драматического театра имени Горького Людмила Касьяненко.
От Крымского академического театра кукол будет презентован моноспектакль "Крошка Енот" - участник многих фестивалей, а от Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра - детский спектакль "Золотая антилопа".
"Мюзикл "Золотая антилопа" - это один из наших топовых спектаклей. В новогодний марафон мы его показали 32 раза, причем было по два, по три показа в день, вот таким аншлаговым спросом он у нас пользовался. Это хорошая сказка для семейного просмотра, насыщенная ярким восточным колоритом", - сказала директор театра Эльмира Куртмеметова.
"Бахчисарайский фонтан" и "Горе от ума"
Принимать спектакли соседнего региона – Севастополя – будут и в Крыму. Так, Севастопольский театр им. Луначарского покажет в симферопольском театре им. Горького "Горе от ума". В музыкальном театре будет показан спектакль Театра Елизарова "Бахчисарайский фонтан", в Крымско-татарском театре севастопольский ТЮЗ представит спектакль "Суворов. Наука побеждать".
"Это пьеса по мотивам Аксиньи Норманской. Режиссерское решение поставлено таким образом, что зритель перемещается в увлекательное путешествие по историческим эпохам. Будут показаны страницы истории блокадного Ленинграда, правления императрицы Елизаветы, ну и, конечно же, Севастополь XVIII века", - приоткрыла завесу спектакля Эльмира Куртмеметова.
Также в рамках проекта "Театральный поезд" будут организованы театральные выставки, круглые столы, творческие встречи со зрителем.
"28 мая пройдет финал фестиваля школьных театров "Крымские грифончики". И все закончится грандиозным гала-концертом "Театр. Крым. Россия". И после этого концерта мы с чемоданами отправимся на вокзал. Там уже будет стоять на первом пути наш театральный поезд, и Крымская делегация поедет в Краснодар и в Ростов", - добавил Владимир Косов.
Поезда для грандиозного всероссийского этого проекта тоже используются не простые. В проекте активно задействованы железные дороги страны.
"Состав подготовлен. Прибудет на станцию Севастополь 27 мая. Вагоны брендированные, красиво оформлены в единой цветовой гамме внутри и снаружи, будут готовы удивить", - на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре заявила начальник центра организации работы железнодорожных вокзалов Виктория Савчук.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.