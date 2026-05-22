"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым

"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Крымские театры представят свои спектакли в рамках проекта "Театральный поезд" в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказали театральные деятели Крыма.Всероссийский проект "Театральный поезд" — это масштабная культурно-просветительская инициатива, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Проект объединит регионы России через театральное искусство и охватит всю страну. В Москву с двух концов страны – из Владивостока и Севастополя движутся составы с театрами. В каждом городе-остановке поезда предусмотрено проведение двухдневного театрального фестиваля, включающего спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи.Моноспектакли и детские мюзиклы покажут в ЮФОПо его словам, в этом проекте открыты двери для любых жанров, больших и малых театров - от моноспектаклей до глобальных массовых сцен."Так распределили организаторы этой акции, что каждый регион России следует в два следующих региона. И так вот эстафетно меняют друг друга. В этих регионах мы будем гостями и будем на их театральных площадках играть наши спектакли", - уточнил идею главный режиссер Государственного академического музыкального театра Крыма, председатель Крымского республиканского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Косов.30 июня два состава, движущиеся с разных концов России, сойдутся на Киевском вокзале в Москве.По словам Владимира Косова, музыкальный театр везет в Ростов-на-Дону и Краснодар концертную программу, поскольку только что гастролировали в этих регионах: "решили порадовать зрителей хорошим концертом".Крымский академический русский драматический театр представит моноспектакль "Скрещение судеб" - о влиянии творчества поэта Пушкина на поэта Цветаеву."Это моноспектакль в исполнении народной артистки Украины Светланы Павловны Кучеренко, она же режиссер спектакля. Светлана Павловна — страстная поклонница творчества Цветаевой. Она долгие годы собирала материалы, и однажды ей довелось в Коктебеле встретиться с Анастасией Цветаевой, которая ей поведала много интересных фактов о своей великой сестре. И в общем, так родился этот спектакль. И думается, что именно этот моноспектакль может достойно представить репертуар старейшего театра Крыма и одного из старейших театров юга России", - сказала руководитель литературно-драматургической части Крымского академического русского драматического театра имени Горького Людмила Касьяненко.От Крымского академического театра кукол будет презентован моноспектакль "Крошка Енот" - участник многих фестивалей, а от Крымско-татарского государственного академического музыкально-драматического театра - детский спектакль "Золотая антилопа"."Бахчисарайский фонтан" и "Горе от ума"Принимать спектакли соседнего региона – Севастополя – будут и в Крыму. Так, Севастопольский театр им. Луначарского покажет в симферопольском театре им. Горького "Горе от ума". В музыкальном театре будет показан спектакль Театра Елизарова "Бахчисарайский фонтан", в Крымско-татарском театре севастопольский ТЮЗ представит спектакль "Суворов. Наука побеждать"."Это пьеса по мотивам Аксиньи Норманской. Режиссерское решение поставлено таким образом, что зритель перемещается в увлекательное путешествие по историческим эпохам. Будут показаны страницы истории блокадного Ленинграда, правления императрицы Елизаветы, ну и, конечно же, Севастополь XVIII века", - приоткрыла завесу спектакля Эльмира Куртмеметова.Также в рамках проекта "Театральный поезд" будут организованы театральные выставки, круглые столы, творческие встречи со зрителем.Поезда для грандиозного всероссийского этого проекта тоже используются не простые. В проекте активно задействованы железные дороги страны."Состав подготовлен. Прибудет на станцию Севастополь 27 мая. Вагоны брендированные, красиво оформлены в единой цветовой гамме внутри и снаружи, будут готовы удивить", - на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре заявила начальник центра организации работы железнодорожных вокзалов Виктория Савчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

