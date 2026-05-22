Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд пересматривает отказы в едином пособии для многодетных семей - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/sotsfond-peresmatrivaet-otkazy-v-edinom-posobii-dlya-mnogodetnykh-semey-1156225417.html
Соцфонд пересматривает отказы в едином пособии для многодетных семей
Соцфонд пересматривает отказы в едином пособии для многодетных семей - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Соцфонд пересматривает отказы в едином пособии для многодетных семей
Социальный фонд России приступил к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали выплат из-за незначительного превышения РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T08:10
2026-05-22T08:10
общество
новости
пособия и выплаты
многодетная семья
социальный фонд россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133135_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_39f127b2d6cde99b4afee295a59d89c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Социальный фонд России приступил к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали выплат из-за незначительного превышения дохода, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Пособие назначат автоматически, если ранее вынесенный отказ окажется недействительным из-за новых правил, никаких дополнительных заявлений писать не нужно.Узнать о решении Соцфонда по поводу выплат семья сможет через "Госуслуги", уже с пятницы, 22 мая.По информации пресс-службы, семьям, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по России эта сумма составляет 9,2 тысячи рублей на ребенка.С 22 мая в силу вступили новые правила оформления единого пособия. Семьи, в которых трое и больше детей могут сохранить соответствующую финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы не более чем на 10% окажутся выше принятого предела, добавили в Соцфонде.Как сообщалось, что в этом году изменились правила назначения единого пособия для семей с детьми. Теперь при определении права на единое пособие официальный доход должен быть не менее 8 МРОТ за расчетный период, то есть 216 744 рубля. Эта сумма не является порогом нуждаемости, она используется для проверки трудовой активности членов семьи.Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что единое пособие в России получают девять миллионов семей. Также сообщалось, что в Крыму почти 1300 женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, получают единое пособие. В зависимости от доходов семьи выплата достигает 20 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России повысят накопительные пенсии на 17,3 процентаКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностьюВыплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133135_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_c3d7f1e99604bf35861b3fe678f3dde9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, пособия и выплаты, многодетная семья, социальный фонд россии
Соцфонд пересматривает отказы в едином пособии для многодетных семей

Соцфонд начал пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей

08:10 22.05.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Социальный фонд России приступил к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали выплат из-за незначительного превышения дохода, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
Пособие назначат автоматически, если ранее вынесенный отказ окажется недействительным из-за новых правил, никаких дополнительных заявлений писать не нужно.
"Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов. Пересмотр отказов, вынесенных в этом году многодетным родителям по единому пособию из-за превышения доходов, будет сделан автоматически", - сказано в тексте.
Узнать о решении Соцфонда по поводу выплат семья сможет через "Госуслуги", уже с пятницы, 22 мая.
По информации пресс-службы, семьям, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по России эта сумма составляет 9,2 тысячи рублей на ребенка.
С 22 мая в силу вступили новые правила оформления единого пособия. Семьи, в которых трое и больше детей могут сохранить соответствующую финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы не более чем на 10% окажутся выше принятого предела, добавили в Соцфонде.
Как сообщалось, что в этом году изменились правила назначения единого пособия для семей с детьми. Теперь при определении права на единое пособие официальный доход должен быть не менее 8 МРОТ за расчетный период, то есть 216 744 рубля. Эта сумма не является порогом нуждаемости, она используется для проверки трудовой активности членов семьи.
Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что единое пособие в России получают девять миллионов семей. Также сообщалось, что в Крыму почти 1300 женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, получают единое пособие. В зависимости от доходов семьи выплата достигает 20 тысяч рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России повысят накопительные пенсии на 17,3 процента
Как оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью
Выплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму
 
ОбществоНовостиПособия и выплатыМногодетная семьяСоциальный фонд России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49ВСУ ударили по детскому общежитию в ЛНР – десятки раненых
08:48Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров
08:36В Симферополе улица ушла под воду – прокуратура начала проверку
08:10Соцфонд пересматривает отказы в едином пособии для многодетных семей
07:46Герой Социалистического Труда – история почетного звания
07:09Поселок под Керчью на весь день останется без воды
06:48Воздушную тревогу в Севастополе отменили
06:46В Крыму отбой ракетной опасности
06:37В Севастополе воздушная тревога
06:33В Крыму объявлена ракетная опасность
06:02Новые сады и виноградники: как в Крыму отбирают саженцы
00:01Ливни и град: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 22 мая
23:24В Севастополе снова остановили морской пассажирский транспорт
22:53Ядерные учения Союзного государства и Симферополь под водой: главное за день
22:3310-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки в Севастополе
22:24Студентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда
21:54В Ялту на автомобиле: сколько стоит размещение с парковой
21:39Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"
21:13Русь – это Украина: Буданов* запутался в истории и решил всеми править
Лента новостейМолния