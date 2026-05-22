Соцфонд пересматривает отказы в едином пособии для многодетных семей

Социальный фонд России приступил к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали выплат из-за незначительного превышения РИА Новости Крым, 22.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Социальный фонд России приступил к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали выплат из-за незначительного превышения дохода, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Пособие назначат автоматически, если ранее вынесенный отказ окажется недействительным из-за новых правил, никаких дополнительных заявлений писать не нужно.Узнать о решении Соцфонда по поводу выплат семья сможет через "Госуслуги", уже с пятницы, 22 мая.По информации пресс-службы, семьям, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по России эта сумма составляет 9,2 тысячи рублей на ребенка.С 22 мая в силу вступили новые правила оформления единого пособия. Семьи, в которых трое и больше детей могут сохранить соответствующую финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы не более чем на 10% окажутся выше принятого предела, добавили в Соцфонде.Как сообщалось, что в этом году изменились правила назначения единого пособия для семей с детьми. Теперь при определении права на единое пособие официальный доход должен быть не менее 8 МРОТ за расчетный период, то есть 216 744 рубля. Эта сумма не является порогом нуждаемости, она используется для проверки трудовой активности членов семьи.Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что единое пособие в России получают девять миллионов семей. Также сообщалось, что в Крыму почти 1300 женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности, получают единое пособие. В зависимости от доходов семьи выплата достигает 20 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России повысят накопительные пенсии на 17,3 процентаКак оформить дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностьюВыплаты при рождении ребенка – как оформить в Крыму

