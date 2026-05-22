Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу

Все виновные в нанесении удара по колледжу в Луганской Народной Республике будут установлены и понесут заслуженное наказание, снисхождения никому не будет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Все виновные в нанесении удара по колледжу в Луганской Народной Республике будут установлены и понесут заслуженное наказание, снисхождения никому не будет. Об этом говорится в заявлении МИД России.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. СК возбудил дело о теракте.В МИД подчеркнули, что удар является выдержанной в духе германских нацистов целенаправленной атакой против гражданского населения, поскольку никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов.Бесчеловечным террором против детей Киев, терпящий поражение на поле боя, "открывает новую страницу в вооруженном конфликте", указали в ведомстве.Авторы заявления также отметили, что подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса. Российская сторона располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением.Дипведомство призывало международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима Владимира Зеленского и решительно осудить кровавый теракт в Старобельске.Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР Киев должен понести наказание за атаку на колледж в ЛНР - Песков

