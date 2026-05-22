Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу
Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Все виновные в нанесении удара по колледжу в Луганской Народной Республике будут установлены и понесут заслуженное наказание, снисхождения никому не будет. Об этом говорится в заявлении МИД России.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. СК возбудил дело о теракте.В МИД подчеркнули, что удар является выдержанной в духе германских нацистов целенаправленной атакой против гражданского населения, поскольку никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов.Бесчеловечным террором против детей Киев, терпящий поражение на поле боя, "открывает новую страницу в вооруженном конфликте", указали в ведомстве.Авторы заявления также отметили, что подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса. Российская сторона располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением.Дипведомство призывало международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима Владимира Зеленского и решительно осудить кровавый теракт в Старобельске.
Киев и Запад открыли новую страницу в вооруженном конфликте ударом по колледжу – МИД

© РИА Новости . Евгений Биятов / Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Все виновные в нанесении удара по колледжу в Луганской Народной Республике будут установлены и понесут заслуженное наказание, снисхождения никому не будет. Об этом говорится в заявлении МИД России.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. СК возбудил дело о теракте.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Все виновные будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание. Снисхождения не будет никому", - говорится в заявлении российского дипведомства.
В МИД подчеркнули, что удар является выдержанной в духе германских нацистов целенаправленной атакой против гражданского населения, поскольку никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участия в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов.
Бесчеловечным террором против детей Киев, терпящий поражение на поле боя, "открывает новую страницу в вооруженном конфликте", указали в ведомстве.
Авторы заявления также отметили, что подобные удары дальнобойным оружием, поставленным киевскому режиму странами НАТО, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов из известных стран альянса. Российская сторона располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением.
"Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта", - подчеркнули в МИД РФ.
Дипведомство призывало международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным действиям режима Владимира Зеленского и решительно осудить кровавый теракт в Старобельске.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
