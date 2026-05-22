Сложных пациентов из Крыма будут спасать в госпитале имени Вишневского - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Сложных пациентов из Крыма будут спасать в госпитале имени Вишневского
14:17 22.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения Крыма подписало соглашение о взаимодействии с руководством Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны России. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров, посетивший учреждение.
"Согласно достигнутым договоренностям, пациенты из Крыма будут направляться в госпиталь для получения сложнейшего лечения. В ходе общения с коллективом центра удалось детально ознакомиться с новейшими методиками оказания помощи, которые теперь станут еще доступнее для крымчан", – написал Натаров в своем Telegram.
Он отметил, что соглашение о взаимодействии заключено между ведомствами впервые. Министр также выразил благодарность начальнику учреждения, генерал-майору медицинской службы Александру Есипову.
"Отдельную благодарность выражаем всему коллективу госпиталя за неоценимую помощь в лечении и реабилитации наших бойцов, участвующих в специальной военной операции", – добавил Натаров.
Ранее сообщалось, что более полутысячи бойцов спецоперации получили высококвалифицированную медицинскую помощь на базе Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России.
