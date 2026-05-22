https://crimea.ria.ru/20260522/shest-chelovek-pogibli-pri-udare-vsu-po-obschezhitiyu-kolledzha-v-lnr-1156252090.html
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
Шесть человек погибли в результате удара по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T17:21
2026-05-22T17:21
2026-05-22T17:30
владимир путин (политик)
новости
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156246055_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_e9cc029100de8082e148434c55f073d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли в результате удара по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов.По его словам, киевский режим терпит провалы на фронте, не помогает ни разворовываемая помощь, ни отлов ТЦК на улицах людей.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. СК возбудил дело о теракте.Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжуТрагедия в Старобельске - что происходит после удара ВСУ по колледжу с детьми
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156246055_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_e11f04fce85c2539c362d032b2a573b2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, атаки всу
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
При ударе по общежитию колледжа в ЛНР погибли шесть человек – Путин
17:21 22.05.2026 (обновлено: 17:30 22.05.2026)