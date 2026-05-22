Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР

Шесть человек погибли в результате удара по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T17:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли в результате удара по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов.По его словам, киевский режим терпит провалы на фронте, не помогает ни разворовываемая помощь, ни отлов ТЦК на улицах людей.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. СК возбудил дело о теракте.

