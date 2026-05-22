Рейтинг@Mail.ru
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/shest-chelovek-pogibli-pri-udare-vsu-po-obschezhitiyu-kolledzha-v-lnr-1156252090.html
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
Шесть человек погибли в результате удара по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T17:21
2026-05-22T17:30
владимир путин (политик)
новости
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156246055_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_e9cc029100de8082e148434c55f073d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли в результате удара по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов.По его словам, киевский режим терпит провалы на фронте, не помогает ни разворовываемая помощь, ни отлов ТЦК на улицах людей.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. СК возбудил дело о теракте.Все о происшествии читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжуТрагедия в Старобельске - что происходит после удара ВСУ по колледжу с детьми
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156246055_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_e11f04fce85c2539c362d032b2a573b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, атаки всу
Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР

При ударе по общежитию колледжа в ЛНР погибли шесть человек – Путин

17:21 22.05.2026 (обновлено: 17:30 22.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли в результате удара по общежитию колледжа в Старобельске Луганской Народной Республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести", - сказал российский лидер на встрече с выпускниками программы "Время героев".
Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов.
По его словам, киевский режим терпит провалы на фронте, не помогает ни разворовываемая помощь, ни отлов ТЦК на улицах людей.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. СК возбудил дело о теракте.
Все о происшествии читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске
Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу
Трагедия в Старобельске - что происходит после удара ВСУ по колледжу с детьми
 
Владимир Путин (политик)НовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)Удар ВСУ по общежитию в ЛНРАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины
17:31Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску
17:24Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин
17:21Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
17:18Рубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине
16:58Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу
16:52"Эпидемия распространяется быстро": ВОЗ о рисках вируса Эболы в Конго
16:39Заявление откровенного нациста: эксперт оценил слова Буданова* о Руси
16:21В Крыму спрос на аренду загородного жилья вырос в два раза
16:14Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
16:06Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю
16:03Пострадавшего при ЧП в школе Севастополя отправили в Москву
15:50Крым на выходных накроет ливнями с грозами и градом
15:43Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске
15:35Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры
15:21Духовно-патриотическое кино переживает возрождение - мнение
15:12Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
15:04Пять сел под Симферополем остались без света
14:43В Крыму двое обвиняемых в жестоком избиении мужчины ответят в суде
14:37Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР
Лента новостейМолния