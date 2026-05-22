Севастопольцы завоевали медали чемпионата России по спортивной борьбе
В Сочи состоялся чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине "панкратион". В главном старте страны приняли участие около 300 спортсменов из 51 субъекта... РИА Новости Крым, 22.05.2026
Севастопольцы завоевали "золото" и "серебро" на чемпионате России по спортивной борьбе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Сочи состоялся чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине "панкратион". В главном старте страны приняли участие около 300 спортсменов из 51 субъекта России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
"Севастопольская спортсменка Дарья Крапивина завоевала золото. Это уже девятая победа Дарьи на чемпионате России. В весовой категории 53 кг она провела три боя среди восьми сильнейших спортсменок", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что 27 мая Дарья Крапивина отправится в Ереван на чемпионат мира в составе национальной сборной России.
Серебряным призером в весовой категории 66 кг среди мужчин стал Тимур Каменьков. В этом году он перешел из юниорского дивизиона и сумел победить серьезных соперников, успешно конкурируя с членами национальной сборной. По итогам выступления Тимур выполнил норматив мастера спорта России.
Оба спортсмена тренируются в спортивной школе олимпийского резерва № 7 под руководством Алексея и Дмитрия Заднипровских.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что спортсмен из Севастополя Михаил Харлов вошел
в основной состав сборной России, которая представит страну на Первенстве мира по радиоспорту в Венгрии в июле.
