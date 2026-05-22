Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФ

Севастопольский спортсмен по гребле завоевал три медали на первенстве России
21:58 22.05.2026 (обновлено: 21:59 22.05.2026)
Севастопольский спортсмен завоевал три медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя Александр Долгов завоевал три медали первенства России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Александр Долгов из Севастополя завоевал "золото" в каноэ-четверке на 500 метров и две "бронзы" — в каноэ-двойке на 500 и 1000 метров", - рассказали в пресс-службе.
Благодаря успешному выступлению Александр прошел отбор в юниорскую сборную России и теперь готовится к международным стартам, добавили в правительстве.
Первенство России среди юниоров до 19 лет проходило в Краснодаре. Спортсмены из 30 регионов соревновались на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что спортсмен из Севастополя Михаил Харлов вошел в основной состав сборной России, которая представит страну на Первенстве мира по радиоспорту в Венгрии в июле.
