Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФ - РИА Новости Крым, 22.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя Александр Долгов завоевал три медали первенства России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Благодаря успешному выступлению Александр прошел отбор в юниорскую сборную России и теперь готовится к международным стартам, добавили в правительстве.Первенство России среди юниоров до 19 лет проходило в Краснодаре. Спортсмены из 30 регионов соревновались на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что спортсмен из Севастополя Михаил Харлов вошел в основной состав сборной России, которая представит страну на Первенстве мира по радиоспорту в Венгрии в июле.

