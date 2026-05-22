Рейтинг@Mail.ru
Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФ - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/sevastopolskiy-sportsmen-po-greble-stal-medalistom-na-pervenstve-rf-1156250886.html
Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФ
Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФ - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФ
Спортсмен из Севастополя Александр Долгов завоевал три медали первенства России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T21:58
2026-05-22T21:59
севастополь
новости севастополя
спорт
крым
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156250365_0:230:750:652_1920x0_80_0_0_cab243e6e1db788cee29329827cbe311.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя Александр Долгов завоевал три медали первенства России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Благодаря успешному выступлению Александр прошел отбор в юниорскую сборную России и теперь готовится к международным стартам, добавили в правительстве.Первенство России среди юниоров до 19 лет проходило в Краснодаре. Спортсмены из 30 регионов соревновались на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что спортсмен из Севастополя Михаил Харлов вошел в основной состав сборной России, которая представит страну на Первенстве мира по радиоспорту в Венгрии в июле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соревнования "Удар на силу" среди участников СВО прошли в СевастополеРоссийские гимнастки взяли медали на Кубке мира в УзбекистанеСевастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТО
севастополь
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156250365_0:219:750:782_1920x0_80_0_0_180ed3b4f9f17b617e444812705615b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, спорт, крым, россия
Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФ

Севастопольский спортсмен по гребле завоевал три медали на первенстве России

21:58 22.05.2026 (обновлено: 21:59 22.05.2026)
 
© Правительство СевастополяСевастопольский спортсмен завоевал три медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ
Севастопольский спортсмен завоевал три медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ
© Правительство Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Спортсмен из Севастополя Александр Долгов завоевал три медали первенства России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Александр Долгов из Севастополя завоевал "золото" в каноэ-четверке на 500 метров и две "бронзы" — в каноэ-двойке на 500 и 1000 метров", - рассказали в пресс-службе.
Благодаря успешному выступлению Александр прошел отбор в юниорскую сборную России и теперь готовится к международным стартам, добавили в правительстве.
Первенство России среди юниоров до 19 лет проходило в Краснодаре. Спортсмены из 30 регионов соревновались на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.
© Правительство СевастополяСевастопольский спортсмен завоевал три медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ
Севастопольский спортсмен завоевал три медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ
© Правительство Севастополя
Севастопольский спортсмен завоевал три медали на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что спортсмен из Севастополя Михаил Харлов вошел в основной состав сборной России, которая представит страну на Первенстве мира по радиоспорту в Венгрии в июле.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Соревнования "Удар на силу" среди участников СВО прошли в Севастополе
Российские гимнастки взяли медали на Кубке мира в Узбекистане
Севастопольский спортсмен стал первым чемпионом РФ по многоборью ГТО
 
СевастопольНовости СевастополяСпортКрымРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:19Венгрия запретила ввоз аграрной продукции из Украины
21:58Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФ
21:49Венгрия отзывает заявление о выходе из МУС
21:42Гости из Германии и США в Крыму прошли по красной дорожке под аплодисменты
21:24Пять беспилотников сбили над Севастополем
21:18В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги
21:12Аферисты из Петербурга украли у крымчан 17 млн рублей
20:50Путин созвал Совбез
20:46ООН осудила удар Киева по общежитию в Старобельске
20:4241 беспилотник сбили над Крымом и приграничьем России
20:41Залповые ливни обрушатся на Крым в выходные
20:38В Крыму работает ПВО
20:27Под Ялтой в субботу перекроют движение транспорта
20:10Режим чрезвычайной ситуации объявлен в ЛНР после атаки на общежитие колледжа
19:55Над Севастополем работает ПВО
19:42В Севастополе второй раз за день звучит сигнал воздушной тревоги
19:39Кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе продвигает традиции патриотизма – Путин
19:27В Севастополе остановили катера и паромы
19:19Кинематограф ищет образ современного героя в участниках СВО – мнение
19:04В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю
Лента новостейМолния