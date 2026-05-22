Рубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине

США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но не заинтересованы участвовать в бесконечных встречах, которые ни к чему не приводят. Об этом... РИА Новости Крым, 22.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но не заинтересованы участвовать в бесконечных встречах, которые ни к чему не приводят. Об этом заявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио по окончании встречи глав МИД стран НАТО в шведском Хельсингборге.Рубио констатировал, что в настоящий момент переговоров не происходит, но Вашингтон "надеется, что это изменится".При этом в ходе заседания глав дипведомств стран НАТО Рубио заявил, что США остаются вовлечены в программу поставок Украине оружия на деньги союзников по альянсу. По его словам, Киев в рамках данной программы "получает больше помощи, чем когда-либо".Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что окончательное урегулирование по Украине будет плодом компромисса, и в Москве это понимают.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на этой неделе сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не допускают Европу к переговорам по УкраинеСделаю все необходимое: Трамп хочет приехать в РоссиюЛавров и Рубио "сверили часы" по международным делам

