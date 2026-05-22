Рубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине
США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но не заинтересованы участвовать в бесконечных встречах, которые ни к чему не приводят. Об этом... РИА Новости Крым, 22.05.2026
17:18 22.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но не заинтересованы участвовать в бесконечных встречах, которые ни к чему не приводят. Об этом заявил журналистам американский госсекретарь Марко Рубио по окончании встречи глав МИД стран НАТО в шведском Хельсингборге.
"Мы будем рады заняться этим (мирным процессом - ред.), если появится возможность провести конструктивные и продуктивные переговоры. Но мы также не заинтересованы втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят", – приводит РИА Новости слова главы госдепа США.
Рубио констатировал, что в настоящий момент переговоров не происходит, но Вашингтон "надеется, что это изменится".
"Если мы увидим возможность организовать продуктивные переговоры, а не контрпродуктивные, чтобы был шанс на их плодотворность, мы готовы играть эту роль (в урегулировании конфликта - ред.)", - добавил госсекретарь.
При этом в ходе заседания глав дипведомств стран НАТО Рубио заявил, что США остаются вовлечены в программу поставок Украине оружия на деньги союзников по альянсу. По его словам, Киев в рамках данной программы "получает больше помощи, чем когда-либо".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что окончательное урегулирование по Украине будет плодом компромисса, и в Москве это понимают.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на этой неделе сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время.
