Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске

2026-05-22T15:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом украинских боевиков по общежитию в Старобельске. Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представителя РФ при ООН Евгений Успенский.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о четырех погибших, более 30 человек получили ранения различной степени тяжести. СК возбудил дело о теракте.Для оказания экстренной психологической помощи в Старобельск направлены сотрудники Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ Московского государственного психолого-педагогического университета.

россия, оон, совет безопасности оон, луганская народная республика (лнр), удар всу по общежитию в лнр, теракт, происшествия, новые регионы россии, атаки всу