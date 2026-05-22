Режим чрезвычайной ситуации объявлен в ЛНР после атаки на общежитие колледжа - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в ЛНР после атаки на общежитие колледжа
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Луганской Народной Республике после атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Об том сообщил... РИА Новости Крым, 22.05.2026
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в ЛНР после атаки на общежитие колледжа

В ЛНР введен режим ЧС регионального характера после атаки на общежитие колледжа - Пасечник

20:10 22.05.2026 (обновлено: 20:20 22.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Луганской Народной Республике после атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Об том сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас важно активизировать все силы для ликвидации последствий удара и оказать необходимую помощь", - написал он в МАКС.

Он отметил, что МЧС продолжает разбирать завалы здания. Местонахождение 15 человек пока по-прежнему неизвестно.
Родители студентов находятся в пункте временного размещения и обеспечены всем необходимым. С ними работают психологи и медики, добавил Пасечник.
В городе все службы работают в усиленном режиме. К оказанию помощи подключились общественники и волонтеры. В город доставили более двух тонн гуманитарной помощи и развернули несколько штабов поддержки, а также организован сбор крови для пострадавших.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Президент России Владимир Путин сообщил, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
