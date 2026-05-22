Режим чрезвычайной ситуации объявлен в ЛНР после атаки на общежитие колледжа

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Луганской Народной Республике после атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Об том сообщил... РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T20:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Луганской Народной Республике после атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. Об том сообщил глава республики Леонид Пасечник.Он отметил, что МЧС продолжает разбирать завалы здания. Местонахождение 15 человек пока по-прежнему неизвестно.Родители студентов находятся в пункте временного размещения и обеспечены всем необходимым. С ними работают психологи и медики, добавил Пасечник.В городе все службы работают в усиленном режиме. К оказанию помощи подключились общественники и волонтеры. В город доставили более двух тонн гуманитарной помощи и развернули несколько штабов поддержки, а также организован сбор крови для пострадавших.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщил, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.

