Ракетную опасность объявили в Геленджике и Новороссийске - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Ракетную опасность объявили в Геленджике и Новороссийске
Ракетная опасность объявлена в Геленджике и Новороссийске. Об этом сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T23:51
2026-05-22T23:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Геленджике и Новороссийске. Об этом сообщили местные власти.Глава Новороссийска Андрей Кравченко также сообщил о ракетной опасности в городе-герое.Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если тревога застала на улице можно зайти в цоколь ближайшего здания, подземный переход и парковку.Кравченко напоминает, что места под авто, а также под стенами домов не подходят для укрытия, поскольку от взрывной волны сверху могут падать много стекол. "Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями", - призвал он горожан.Ранее в пятницу в Новороссийске была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки БПЛА. В городе ограничили движение транспорта в районе набережной и в направлении Геленджика перекрыто, Новороссийска и Кабардинки.
23:51 22.05.2026 (обновлено: 23:59 22.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Геленджике и Новороссийске. Об этом сообщили местные власти.
"Объявлена ракетная опасность. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких", - написал мэр Геленджика Алексей Богодистов в МАКС.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко также сообщил о ракетной опасности в городе-герое.
Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если тревога застала на улице можно зайти в цоколь ближайшего здания, подземный переход и парковку.

Кравченко напоминает, что места под авто, а также под стенами домов не подходят для укрытия, поскольку от взрывной волны сверху могут падать много стекол.

"Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями", - призвал он горожан.
Ранее в пятницу в Новороссийске была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки БПЛА. В городе ограничили движение транспорта в районе набережной и в направлении Геленджика перекрыто, Новороссийска и Кабардинки.
