Ракетную опасность объявили в Геленджике и Новороссийске

В Геленджике и Новороссийске объявлена ракетная опасность
23:51 22.05.2026 (обновлено: 23:59 22.05.2026)
© РИА Новости . Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Ракетная опасность объявлена в Геленджике и Новороссийске. Об этом сообщили местные власти.
"Объявлена ракетная опасность. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких", - написал мэр Геленджика Алексей Богодистов в МАКС.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко также сообщил о ракетной опасности в городе-герое.
Он призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если тревога застала на улице можно зайти в цоколь ближайшего здания, подземный переход и парковку.
Кравченко напоминает, что места под авто, а также под стенами домов не подходят для укрытия, поскольку от взрывной волны сверху могут падать много стекол.
"Безопасное расстояние от таких строений – 30-50 метров. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями", - призвал он горожан.
Ранее в пятницу в Новороссийске была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой атаки БПЛА. В городе ограничили движение транспорта в районе набережной и в направлении Геленджика перекрыто, Новороссийска и Кабардинки.
