Рейтинг@Mail.ru
Пять сел под Симферополем остались без света - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/pyat-sel-pod-simferopolem-ostalis-bez-sveta-1156244627.html
Пять сел под Симферополем остались без света
Пять сел под Симферополем остались без света - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Пять сел под Симферополем остались без света
Пять сел под Симферополем остались без света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T15:04
2026-05-22T15:04
симферополь
симферопольский район
крым
новости крыма
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_22e17f5741953ecbfc1da87f97e815b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Пять сел под Симферополем остались без света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Крымчан накануне предупредили о возможных перебоях со светом из-за непогоды. На полуострове действует штормовое предупреждение – 22 мая ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовВ Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторыЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
симферополь
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b621f8d30dedde71e5bd8a4404ec46b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, симферопольский район, крым, новости крыма, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
Пять сел под Симферополем остались без света

Пять сел под Симферополем остались без света из-за непогоды

15:04 22.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Пять сел под Симферополем остались без света. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Симферопольский район, населенные пункты частично: Дубки, Новозбурьевка, Ключи, Перово, Молочное обесточены. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в сообщении.
Крымчан накануне предупредили о возможных перебоях со светом из-за непогоды. На полуострове действует штормовое предупреждение – 22 мая ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
В Крыму часть денег от национализации потратят на новые трансформаторы
Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
СимферопольСимферопольский районКрымНовости КрымаОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
15:04Пять сел под Симферополем остались без света
14:43В Крыму двое обвиняемых в жестоком избиении мужчины ответят в суде
14:37Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР
14:31Между Оренбургом и Севастополем начал курсировать поезд "Таврия"
14:24Количество китайских поставщиков в базе ВТБ выросло в 5 раз за полгода
14:17Сложных пациентов из Крыма будут спасать в госпитале имени Вишневского
14:07"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
13:54Неизвестные уколы в детском саду: в Тыве завели уголовные дела после инцидента
13:37На Херсонщине вынесли приговор мужчине по делу о шпионаже и госизмене
13:20Новости СВО: армия России продвигается вперед и громит врага
13:13Трагедия в Старобельске - что происходит после удара ВСУ по колледжу с детьми
13:03Лавров рассказал об окончательном урегулировании по Украине
12:53ПВО сбила крылатую ракету "Фламинго" и 4184 беспилотников ВСУ
12:46Аграриям Крыма смягчили условия экспортирования зерна – Аксенов
12:37В Черном море уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ
12:29Киев должен понести наказание за атаку на колледж в ЛНР - Песков
12:27ВС РФ нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
12:20Армия России освободила населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области
12:15Число пострадавших в колледже в ЛНР выросло до 39
Лента новостейМолния