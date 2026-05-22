Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила крылатую ракету "Фламинго" и 4184 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/pvo-sbila-krylatuyu-raketu-flamingo-i-4184-bespilotnikov-vsu-1156237792.html
ПВО сбила крылатую ракету "Фламинго" и 4184 беспилотников ВСУ
ПВО сбила крылатую ракету "Фламинго" и 4184 беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 22.05.2026
ПВО сбила крылатую ракету "Фламинго" и 4184 беспилотников ВСУ
Силы ПВО России за неделю сбили более 4000 тысяч беспилотников, а также 46 управляемых авиабомб и ракету большой дальности "Фламинго". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T12:53
2026-05-22T12:53
министерство обороны рф
новости сво
ракета "фламинго"
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
вооруженные силы россии
пво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО России за неделю сбили более 4000 тысяч беспилотников, а также 46 управляемых авиабомб и ракету большой дальности "Фламинго". Об этом сообщает Минобороны России.Как ранее стало известно, Черноморский флот за неделю уничтожил 13 безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму работает ПВО 121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России Масштабные атаки: двое детей и 29 взрослых погибли от ударов ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, ракета "фламинго", беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, вооруженные силы россии, пво
ПВО сбила крылатую ракету "Фламинго" и 4184 беспилотников ВСУ

ПВО сбила крылатую ракету "Фламинго" и 4184 беспилотников ВСУ за неделю

12:53 22.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Силы ПВО России за неделю сбили более 4000 тысяч беспилотников, а также 46 управляемых авиабомб и ракету большой дальности "Фламинго". Об этом сообщает Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны с 16 по 22 мая сбиты 46 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 4184 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как ранее стало известно, Черноморский флот за неделю уничтожил 13 безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Черного моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму работает ПВО
121 беспилотник ликвидировали над Крымом и другими регионами России
Масштабные атаки: двое детей и 29 взрослых погибли от ударов ВСУ
 
Министерство обороны РФНовости СВОРакета "Фламинго"Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУВооруженные силы РоссииПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
15:04Пять сел под Симферополем остались без света
14:43В Крыму двое обвиняемых в жестоком избиении мужчины ответят в суде
14:37Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР
14:31Между Оренбургом и Севастополем начал курсировать поезд "Таврия"
14:24Количество китайских поставщиков в базе ВТБ выросло в 5 раз за полгода
14:17Сложных пациентов из Крыма будут спасать в госпитале имени Вишневского
14:07"Театральный поезд" из Севастополя выдвинется в Москву через Крым
13:54Неизвестные уколы в детском саду: в Тыве завели уголовные дела после инцидента
13:37На Херсонщине вынесли приговор мужчине по делу о шпионаже и госизмене
13:20Новости СВО: армия России продвигается вперед и громит врага
13:13Трагедия в Старобельске - что происходит после удара ВСУ по колледжу с детьми
13:03Лавров рассказал об окончательном урегулировании по Украине
12:53ПВО сбила крылатую ракету "Фламинго" и 4184 беспилотников ВСУ
12:46Аграриям Крыма смягчили условия экспортирования зерна – Аксенов
12:37В Черном море уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ
12:29Киев должен понести наказание за атаку на колледж в ЛНР - Песков
12:27ВС РФ нанесли пять групповых ударов по объектам на Украине
12:20Армия России освободила населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области
12:15Число пострадавших в колледже в ЛНР выросло до 39
Лента новостейМолния