Рейтинг@Mail.ru
Путин созвал Совбез - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/putin-sozval-sovbez-1156256755.html
Путин созвал Совбез
Путин созвал Совбез - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Путин созвал Совбез
Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ. В повестке совещания – вопрос, связанный с работой МВД, но в начале РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T20:50
2026-05-22T21:02
владимир путин (политик)
совет безопасности россии
новости
удар всу по общежитию в лнр
россия
безопасность
луганская народная республика (лнр)
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122979260_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_99cce17517920b7ac87eb26ac73b6b10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ. В повестке совещания – вопрос, связанный с работой МВД, но в начале российский лидер вновь вернулся к трагедии в ЛНР, где в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске погибли и пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Перед началом совещания глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки в связи с ударом ВСУ по общежитию Путин также сообщил, что после обсуждения атаки ВСУ на колледж в Старобельске повестка перейдет к докладу министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и более 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщил, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.МЧС продолжает разбирать завалы здания. Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.Все о происшествии читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/12/1122979260_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_36425f8b75c42be6d1f53e3abdbe667d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), совет безопасности россии , новости, удар всу по общежитию в лнр, россия, безопасность, луганская народная республика (лнр), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Путин созвал Совбез

Путин провел совещание с членами Совета Безопасности России

20:50 22.05.2026 (обновлено: 21:02 22.05.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ. В повестке совещания – вопрос, связанный с работой МВД, но в начале российский лидер вновь вернулся к трагедии в ЛНР, где в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске погибли и пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Перед началом совещания глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки в связи с ударом ВСУ по общежитию
"В целом, я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно сказать, сказано, но (в случае - ред.) если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания", - сказал российский лидер.
Путин также сообщил, что после обсуждения атаки ВСУ на колледж в Старобельске повестка перейдет к докладу министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и более 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Президент России Владимир Путин сообщил, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
МЧС продолжает разбирать завалы здания. Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.
Все о происшествии читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Совет безопасности РоссииНовостиУдар ВСУ по общежитию в ЛНРРоссияБезопасностьЛуганская Народная Республика (ЛНР)МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:19Венгрия запретила ввоз аграрной продукции из Украины
21:58Севастопольский спортсмен по гребле стал медалистом на первенстве РФ
21:49Венгрия отзывает заявление о выходе из МУС
21:42Гости из Германии и США в Крыму прошли по красной дорожке под аплодисменты
21:24Пять беспилотников сбили над Севастополем
21:18В Севастополе отменили сигнал воздушной тревоги
21:12Аферисты из Петербурга украли у крымчан 17 млн рублей
20:50Путин созвал Совбез
20:46ООН осудила удар Киева по общежитию в Старобельске
20:4241 беспилотник сбили над Крымом и приграничьем России
20:41Залповые ливни обрушатся на Крым в выходные
20:38В Крыму работает ПВО
20:27Под Ялтой в субботу перекроют движение транспорта
20:10Режим чрезвычайной ситуации объявлен в ЛНР после атаки на общежитие колледжа
19:55Над Севастополем работает ПВО
19:42В Севастополе второй раз за день звучит сигнал воздушной тревоги
19:39Кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе продвигает традиции патриотизма – Путин
19:27В Севастополе остановили катера и паромы
19:19Кинематограф ищет образ современного героя в участниках СВО – мнение
19:04В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю
Лента новостейМолния