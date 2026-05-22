Путин созвал Совбез

Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ. В повестке совещания – вопрос, связанный с работой МВД, но в начале

2026-05-22T20:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ. В повестке совещания – вопрос, связанный с работой МВД, но в начале российский лидер вновь вернулся к трагедии в ЛНР, где в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске погибли и пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Перед началом совещания глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки в связи с ударом ВСУ по общежитию Путин также сообщил, что после обсуждения атаки ВСУ на колледж в Старобельске повестка перейдет к докладу министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и более 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщил, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.МЧС продолжает разбирать завалы здания. Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.Все о происшествии читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

