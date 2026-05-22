Путин созвал Совбез

Путин провел совещание с членами Совета Безопасности России
20:50 22.05.2026 (обновлено: 21:02 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ. В повестке совещания – вопрос, связанный с работой МВД, но в начале российский лидер вновь вернулся к трагедии в ЛНР, где в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске погибли и пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Перед началом совещания глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки в связи с ударом ВСУ по общежитию
"В целом, я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно сказать, сказано, но (в случае - ред.) если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания", - сказал российский лидер.
Путин также сообщил, что после обсуждения атаки ВСУ на колледж в Старобельске повестка перейдет к докладу министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и более 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Президент России Владимир Путин сообщил, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
МЧС продолжает разбирать завалы здания. Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.