Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску
владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Российские войска получили приказ ответить на теракт в Старобельске — ограничиться просто заявлениями в такой ситуации невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о шести погибших, 39 человек получили ранения различной степени тяжести, 15 числятся пропавшими без вести. СК возбудил дело о теракте.По его словам, удар ВСУ произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, подчеркнул он.
владимир путин (политик), вооруженные силы россии, удар всу по общежитию в лнр, армия и флот, новости, министерство обороны рф
17:31 22.05.2026 (обновлено: 17:38 22.05.2026)