Рейтинг@Mail.ru
Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/putin-dal-prikaz-mo-predstavit-predlozheniya-po-otveta-na-udar-po-starobelsku-1156252963.html
Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску
Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску
Российские войска получили приказ ответить на теракт в Старобельске — ограничиться просто заявлениями в такой ситуации невозможно. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T17:31
2026-05-22T17:38
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
удар всу по общежитию в лнр
армия и флот
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156252334_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_5e57df411654862046a6f4d9ff4d38f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Российские войска получили приказ ответить на теракт в Старобельске — ограничиться просто заявлениями в такой ситуации невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о шести погибших, 39 человек получили ранения различной степени тяжести, 15 числятся пропавшими без вести. СК возбудил дело о теракте.По его словам, удар ВСУ произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, подчеркнул он.Все о происшествии читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжуТрагедия в Старобельске - что происходит после удара ВСУ по колледжу с детьми
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156252334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_93aa43ebf1141d968ea18976cbe1e15a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), вооруженные силы россии, удар всу по общежитию в лнр, армия и флот, новости, министерство обороны рф
Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску

Путин дал приказ Минобороны представить предложения ответа на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

17:31 22.05.2026 (обновлено: 17:38 22.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Российские войска получили приказ ответить на теракт в Старобельске — ограничиться просто заявлениями в такой ситуации невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками программы "Время героев".
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. На данный момент известно о шести погибших, 39 человек получили ранения различной степени тяжести, 15 числятся пропавшими без вести. СК возбудил дело о теракте.
"Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международные сообщества, но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИД невозможно. Поэтому Министерству обороны РФ приказано представить свои предложения", - сказал Путин.
По его словам, удар ВСУ произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, подчеркнул он.
Все о происшествии читайте по ссылке >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске
Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу
Трагедия в Старобельске - что происходит после удара ВСУ по колледжу с детьми
 
Владимир Путин (политик)Вооруженные силы РоссииУдар ВСУ по общежитию в ЛНРАрмия и флотНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины
17:31Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску
17:24Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин
17:21Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
17:18Рубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине
16:58Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу
16:52"Эпидемия распространяется быстро": ВОЗ о рисках вируса Эболы в Конго
16:39Заявление откровенного нациста: эксперт оценил слова Буданова* о Руси
16:21В Крыму спрос на аренду загородного жилья вырос в два раза
16:14Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
16:06Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю
16:03Пострадавшего при ЧП в школе Севастополя отправили в Москву
15:50Крым на выходных накроет ливнями с грозами и градом
15:43Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске
15:35Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры
15:21Духовно-патриотическое кино переживает возрождение - мнение
15:12Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
15:04Пять сел под Симферополем остались без света
14:43В Крыму двое обвиняемых в жестоком избиении мужчины ответят в суде
14:37Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР
Лента новостейМолния