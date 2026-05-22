Пострадавшего при ЧП в школе Севастополя отправили в Москву

Пострадавшего при обрушении балкона в школе Севастополя направили в Москву на лечение
16:03 22.05.2026 (обновлено: 16:04 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Юношу, пострадавшего при обрушении балкона в школе №13 Севастополя, в пятницу направили на лечение в Российскую детскую клиническую больницу в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Подростка везут на реанимобиле: характер травм не позволяет задействовать санавиацию. Парень в тяжелом состоянии, но стабилен; его сопровождают квалифицированные медработники. Его мама накануне выехала в столицу", - написал он в своем канале в МАКС.
Также принято решение направить в РДКБ еще одного пострадавшего парня с травмой грудной клетки. При этом характер травм позволяет мальчику ехать в Москву на поезде в сопровождении родителей и медицинского работника, уточнил Развожаев и отметил, что все траты на проезд и проживание власти берут на себя.
Он добавил, что одного юношу в пятницу уже выписали из больницы и одну девушку готовят к выписке.
По словам главы региона, в больницах остаются восемь ребят. Двое — юноша и девушка — по-прежнему в тяжелом состоянии, они оба стабильны. Шесть ребят с травмами средней степени тяжести остаются в больницах под контролем врачей. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь, отметил губернатор.
ЧП в школе №13
ЧП произошло в среду около 11 утра в школе №13 в поселке Кача под Севастополем. Дети вышли на балкон сфотографироваться, и в какой-то момент конструкции рухнули вниз. С места в больницы увезли девятерых подростков. Все они - выпускники школы. Возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле в СК России.
В среду число пострадавших увеличилось до 10 человек, в больницу обратилась еще одна девушка. Один из пострадавших при ЧП в школе Севастополя находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь, сообщал ранее Развожаев.
По предварительным данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, нарушения при выполнении капитального ремонта школы могли стать причиной обрушения балкона с детьми. Капремонт был проведен в прошлом году. В мае Единая дирекция капитального строительства подписала акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию, согласно которому подрядчик выполнил работы в полном объеме в соответствии с проектной документацией и условиями контракта.
Как рассказали РИА Новости Крым в департаменте образования Севастополя, школа № 13 была построена в 1935 году. Сейчас в ней обучается 521 ученик.
