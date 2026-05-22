https://crimea.ria.ru/20260522/pod-simferopolem-muzhchina-zarezal-syna-vo-vremya-ssory-1156245126.html

Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры

Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры - РИА Новости Крым, 22.05.2026

Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры

Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры — ему назначили срок. Об этом сообщает прокуратура РК. РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T15:35

2026-05-22T15:35

2026-05-22T15:36

олег камшилов

прокуратура республики крым

крым

новости крыма

происшествия

убийство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/19/1118766046_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5a1e5609c3b2308113eec9f3a4c3676e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры — ему назначили срок. Об этом сообщает прокуратура РК."Прокурор Республики Крым Олег Камшилов поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным в убийстве. Установлено, что 23 января 2026 года между подсудимым и его сыном в доме в селе Денисовка произошел конфликт. Причиной ссоры стали неприязненные отношения с супругой сына, его нежелание трудоустроиться и имеющиеся долги. В ходе ссоры пожилой мужчина ударил сына ножом в шею. От полученной травмы мужчина скончался", - говорится в сообщении.Прокурор Крыма, выступая в прениях, отметил: "Допрошенный как на стадии предварительного, так и судебного следствия подсудимый признал вину в полном объеме. Об обстоятельствах совершения преступления пояснил, что указанные действия с его стороны были спровоцированы длительным конфликтом с сыном на бытовой почве, в том числе из-за супруги последнего". Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260520/zhestokoe-ubiystvo-zhenschiny-v-moskve-zaderzhan-odin-iz-souchastnikov-1156181780.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег камшилов, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, происшествия, убийство