Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры
Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры - ему дали семь лет
15:35 22.05.2026 (обновлено: 15:36 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры — ему назначили срок. Об этом сообщает прокуратура РК.
"Прокурор Республики Крым Олег Камшилов поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным в убийстве. Установлено, что 23 января 2026 года между подсудимым и его сыном в доме в селе Денисовка произошел конфликт. Причиной ссоры стали неприязненные отношения с супругой сына, его нежелание трудоустроиться и имеющиеся долги. В ходе ссоры пожилой мужчина ударил сына ножом в шею. От полученной травмы мужчина скончался", - говорится в сообщении.
Прокурор Крыма, выступая в прениях, отметил: "Допрошенный как на стадии предварительного, так и судебного следствия подсудимый признал вину в полном объеме. Об обстоятельствах совершения преступления пояснил, что указанные действия с его стороны были спровоцированы длительным конфликтом с сыном на бытовой почве, в том числе из-за супруги последнего".
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
