ООН осудила удар Киева по общежитию в Старобельске

ООН решительно осуждает нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан...

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. ООН решительно осуждает нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в свете атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики.Дюжаррик напомнил, подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны немедленно прекратиться.В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.Президент России Владимир Путин сообщил, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.МЧС продолжает разбирать завалы здания. Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.

