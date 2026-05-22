ООН осудила удар Киева по общежитию в Старобельске
ООН решительно осуждает нападения на гражданское население и инфраструктуру ЛНР
20:46 22.05.2026 (обновлено: 20:49 22.05.2026)
© МЧС РФПоследствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. ООН решительно осуждает нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в свете атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики.
"Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили", - приводит его слова РИА Новости.
Дюжаррик напомнил, подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны немедленно прекратиться.
"Мы призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации и без того опасной ситуации", - добавил он.
В Старобельске в ночь на пятницу в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории колледжа Луганского педуниверситета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Под завалами оказались люди. Изначально было известно о четырех погибших, и 30 пострадавших. СК возбудил дело о теракте.
Президент России Владимир Путин сообщил, что при теракте погибли шесть человек, 39 пострадали и еще 15 числятся пропавшими без вести. Удар киевского режима произошел в три волны - 16 беспилотников били в одно и то же место. Это подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима, заявил Путин. Рядом с атакованным ВСУ общежитием в Старобельске нет военных объектов, указал российский лидер.
МЧС продолжает разбирать завалы здания. Власти ЛНР приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера.