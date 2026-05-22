Новые сады и виноградники: как в Крыму отбирают саженцы

2026-05-22T06:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Отбор посадочного материала для закладки новых садов и виноградников в Крыму ведется под контролем опытных специалистов. Все саженцы должны соответствовать ГОСТам, установленным для каждой культуры. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель технического директора органа инспекции Азово-Черноморского филиала Ирина Труфанова."В Крыму сложился исторический набор культур, которые лучше других адаптированы к местным условиям, пользуются устойчивым спросом и могут быть поддержаны государством. Разнообразный климат и почвенные условия позволяют развивать такие направления, как садоводство, виноградарство, выращивание эфиромасличных и других культур", - отметила Ирина Труфанова.По ее словам, весь посадочный материал проверяет инспекция.Как добавила и главный специалист инспекции Азово-Черноморского филиала Елена Гачкова, сначала производится визуальный осмотр посадочного материла, эксперты оценивают внешние признаки. Важно, чтобы саженцы не были сморщенными, на них не были видны следы механических повреждений, загнивания, плесневения, подмерзания, растрескивания коры, а также сухости древесины или поломки ствола.Существуют отдельные требования к корневой системе и к надземной части саженца.Она подчеркнула, что крымские сельхозпроизводители ответственно относятся к хранению посадочного материала. Для заготовки черенков в каждом питомнике существуют маточно-черенковые сады."В период вегетации, перед заготовкой, нарезкой черенков мы апробируем и проверяем их фитосанитарное состояние, поэтому заведомо здоровый посадочный материал будет использоваться для выращивания саженцев", - заключила эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Что требуется отрасли виноградарства и виноделия в КрымуУрожайность новых виноградников в Крыму выросла вдвоеВ Крыму оценили состояние садов на фоне перепада температур

