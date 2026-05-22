https://crimea.ria.ru/20260522/novosti-svo-armiya-rossii-prodvigaetsya-vpered-i-gromit-vraga-1156239210.html

Новости СВО: армия России продвигается вперед и громит врага

Новости СВО: армия России продвигается вперед и громит врага - РИА Новости Крым, 22.05.2026

Новости СВО: армия России продвигается вперед и громит врага

За минувшую неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов, ликвидировали 7830 бревиков ВСУ, а также тысячи единиц техники. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T13:20

2026-05-22T13:20

2026-05-22T13:38

новости сво

армия и флот

потери всу

украина

россия

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152691604_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cde54b2079f2bed9a5ef1c296c4d5cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. За минувшую неделю ВС РФ освободили пять населенных пунктов, ликвидировали 7830 бревиков ВСУ, а также тысячи единиц техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.В течение прошедшей недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенными пунктами Волоховка и Шестеровка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике противника. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 119 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" продолжали активные наступательные действия. Освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. За неделю уничтожили формирования пять механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригаду морской пехоты и три бригады теробороны. Потери ВСУ на данном направлении составили более 1290 военнослужащих и сотни единиц боевой тнехники.На прошедшей неделе подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике врага. Потери Киева - свыше 870 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Центр" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. За неделю потери противника на данном направлении составили более 1965 военнослужащих. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Верхняя Терса Запорожской области. Поразила живую силу и технику трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований - свыше 2050 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 47 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.Войска "Днепр" ликвидировали живую силу и технику трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Киев потерял 395 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 105 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Кроме того, уничтожены пять боевых машин реактивных систем залпового огня и зенитная самоходная установка "Gepard" производства ФРГ.Силами ПВО сбиты 46 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, крылатая ракета большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД" и 4184 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 13 безэкипажных катеров ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ в Харьковской областиАрмия РФ освободила еще два населенных пункта в ДНР и Харьковской областиАнтидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев – Херсон

https://crimea.ria.ru/20260522/pvo-sbila-krylatuyu-raketu-flamingo-i-4184-bespilotnikov-vsu-1156237792.html

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, потери всу , украина, россия, новости