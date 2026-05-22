Неизвестные уколы в детском саду: в Тыве завели уголовные дела после инцидента
2026-05-22T13:54
Неизвестные уколы в детском саду: в Тыве завели уголовные дела после инцидента
В Тыве завели два уголовных дела после инцидента с неизвестными уколами в детском саду
13:54 22.05.2026 (обновлено: 14:55 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Республике Тыва возбуждены уголовные дела после того, как сотрудники детского сада ставили неизвестные уколы 4-летним воспитанникам. Об этом сообщают республиканские главк СК РФ и управление МВД.
"По факту неправомерных действий в отношении малолетних воспитанников детского учреждения возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении Следкома.
Как рассказали в ведомстве, в социальных сетях была размещена публикация, согласно которой в одном из дошкольных общеобразовательных учреждений г. Кызыла применяются недозволительные методы воспитания, сопряженные с применением насилия в отношении воспитанников. В настоящее время следователем проводятся необходимые действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего.
"Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие нарушению прав малолетних с дачей надлежащей правовой оценки действиям (бездействию) должностных лиц учреждения", - добавили в СК.
По информации республиканского главк МВД, еще одно уголовное дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
"Дознавателем отдела дознания УМВД России по Кызылу сегодня, 22 мая, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Ранее в УМВД сообщили, что полиция Кызыла проводит проверку по заявлениям, поступившим от матерей малолетних воспитанников детсада. Женщины сообщили правоохранителям, что обнаружили у своих 4-летних детей телесные повреждения в области ягодиц в виде следов от уколов. Со слов детей, воспитатель и помощник воспитателя якобы уводили их в помещение туалета, где ставили уколы шприцем
