Неизвестные уколы в детском саду: в Тыве завели уголовные дела после инцидента

В Республике Тыва возбуждены уголовные дела после того, как сотрудники детского сада ставили неизвестные уколы 4-летним воспитанникам. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T13:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Республике Тыва возбуждены уголовные дела после того, как сотрудники детского сада ставили неизвестные уколы 4-летним воспитанникам. Об этом сообщают республиканские главк СК РФ и управление МВД.Как рассказали в ведомстве, в социальных сетях была размещена публикация, согласно которой в одном из дошкольных общеобразовательных учреждений г. Кызыла применяются недозволительные методы воспитания, сопряженные с применением насилия в отношении воспитанников. В настоящее время следователем проводятся необходимые действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего. "Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие нарушению прав малолетних с дачей надлежащей правовой оценки действиям (бездействию) должностных лиц учреждения", - добавили в СК.По информации республиканского главк МВД, еще одно уголовное дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.Ранее в УМВД сообщили, что полиция Кызыла проводит проверку по заявлениям, поступившим от матерей малолетних воспитанников детсада. Женщины сообщили правоохранителям, что обнаружили у своих 4-летних детей телесные повреждения в области ягодиц в виде следов от уколов. Со слов детей, воспитатель и помощник воспитателя якобы уводили их в помещение туалета, где ставили уколы шприцем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

