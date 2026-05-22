Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров

2026-05-22T08:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Восточном Крыму есть как минимум три места, где возможно и нужно реализовать проекты по формированию санаторно-курортных кластеров и терренкуров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Наталья Страчкова.По ее словам, это прежде всего район Чокракского озера на севере Керченского полуострова.На почетном втором месте, по ее мнению, район Щелкино, который сейчас, после проведенной реконструкции набережной и реноваций становится хорошей точкой притяжения для туристов.Она отметила, что санаторно-курортные кластеры – сегмент особого внимания министерства курортов Крыма, и Крымский федеральный университет и Русское географическое общество могут здесь активно поучаствовать.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря рассказал, где в Крыму можно возродить минеральные и термальные целебные источники.

