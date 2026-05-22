Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров
Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров
08:48 22.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСудак, гора Хамелеон
Судак, гора Хамелеон - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Восточном Крыму есть как минимум три места, где возможно и нужно реализовать проекты по формированию санаторно-курортных кластеров и терренкуров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Наталья Страчкова.
По ее словам, это прежде всего район Чокракского озера на севере Керченского полуострова.

"Озеро Чокрак – это кластер, который был утвержден у нас в 2015 году. Но отсутствие дорог и инфраструктуры – она делается, но пока недостаточно, чтобы полноценно использовать потенциал озера", – сказала Страчкова.

На почетном втором месте, по ее мнению, район Щелкино, который сейчас, после проведенной реконструкции набережной и реноваций становится хорошей точкой притяжения для туристов.
"И, возможно, это регион Акташского озера, где могут быть проекты по формированию санаторно-курортных кластеров и терренкуров", – добавила эксперт.
Она отметила, что санаторно-курортные кластеры – сегмент особого внимания министерства курортов Крыма, и Крымский федеральный университет и Русское географическое общество могут здесь активно поучаствовать.
Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря рассказал, где в Крыму можно возродить минеральные и термальные целебные источники.
