https://crimea.ria.ru/20260522/nazvan-top-mest-v-vostochnom-krymu-dlya-razvitiya-sanatornykh-klasterov-1156212640.html
Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров
Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров
В Восточном Крыму есть как минимум три места, где возможно и нужно реализовать проекты по формированию санаторно-курортных кластеров и терренкуров. Об этом в... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T08:48
2026-05-22T08:48
2026-05-22T08:48
крым
кфу (крымский федеральный университет)
новости крыма
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
отдых
отдых в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118809362_0:164:1620:1075_1920x0_80_0_0_16e2d7ec8aefd2cd3e34f06a97d3ba89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Восточном Крыму есть как минимум три места, где возможно и нужно реализовать проекты по формированию санаторно-курортных кластеров и терренкуров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала декан факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Наталья Страчкова.По ее словам, это прежде всего район Чокракского озера на севере Керченского полуострова.На почетном втором месте, по ее мнению, район Щелкино, который сейчас, после проведенной реконструкции набережной и реноваций становится хорошей точкой притяжения для туристов.Она отметила, что санаторно-курортные кластеры – сегмент особого внимания министерства курортов Крыма, и Крымский федеральный университет и Русское географическое общество могут здесь активно поучаствовать.Ранее эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря рассказал, где в Крыму можно возродить минеральные и термальные целебные источники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Огромный потенциал: Крым может вновь стать бальнеологическим курортом В Крым на работу в сфере туризма зовут молодежь из других регионов России За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118809362_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_65db4064d7c57af899f5e6a7cb7e6454.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму
Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров
В Восточном Крыму можно развивать санаторно-курортные кластеры – эксперт назвала топ мест