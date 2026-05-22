Над Севастополем работает ПВО

2026-05-22T19:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Военные отражают воздушную атаку украинских боевиков на Севастополь. На данный момент уже сбито два беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Глава региона призвал жителей и гостей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.Воздушную тревогу в городе объявили в 19:41. Сирены в городе уже звучали утром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

