На Москву и Подмосковье обрушится град и смерч
В пятницу вечером в Москве и Подмосковье может появиться смерч. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T09:31
В Москве и Подмосковье в пятницу прогнозируют ливни с градом и смерч
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В пятницу вечером в Москве и Подмосковье может появиться смерч. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"К северу от мегаполиса (север Подмосковья, юго-восток Тверской и запад Ярославской области, а также на Вологодчине) местами может сформироваться смерч", - написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Эксперт добавил, что Подмосковье также накроют сильный ливень и град. По его словам, "на каждый метр московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды".
Такие опасные явления погоды станут предвестниками грядущего похолодания. В выходные в регионе температура опустится до +19 и +24 днем, +10 и +15 в ночное время.
Ранее синоптик сообщал
, что воздух в Москве 20 мая прогрелся до +30 градусов и это значение - рекордное за 129 лет.
