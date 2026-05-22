На Москву и Подмосковье обрушится град и смерч

В пятницу вечером в Москве и Подмосковье может появиться смерч. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

2026-05-22T09:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В пятницу вечером в Москве и Подмосковье может появиться смерч. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Эксперт добавил, что Подмосковье также накроют сильный ливень и град. По его словам, "на каждый метр московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды".Такие опасные явления погоды станут предвестниками грядущего похолодания. В выходные в регионе температура опустится до +19 и +24 днем, +10 и +15 в ночное время.Ранее синоптик сообщал, что воздух в Москве 20 мая прогрелся до +30 градусов и это значение - рекордное за 129 лет.

