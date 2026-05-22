На месте удара ВСУ по общежитию в Старобельске найдены четверо погибших

На месте удара ВСУ по общежитию в Старобельске найдены четверо погибших - РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T11:00

2026-05-22T11:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. По последней информации, четыре человека погибли и 35 детей получили ранения разной тяжести в результате удара беспилотников ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР). Об этом сообщила омбудсмен РФ Яна Лантратова.Уполномоченный по правам человека в РФ готовит письма в ООН, ОБСЕ, а также председателю Совета ООН по правам человека."Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети. Рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества", - отметила она.По словам Лантратовой, подобные действия, с точки зрения международного гуманитарного права, могут и должны рассматриваться как военное преступление.Омбудсмен также сообщила, что аппарат Уполномоченного по правам человека ЛНР вместе с уполномоченным Анной Сорокой выехали на место и будут оперативно предоставлять помощь пострадавшим.Ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Под завалами еще находятся дети, их поиски продолжаются.Ранее в МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли трех человек. Ранее было обнаружено тело одного погибшего.СК возбудил дело о теракте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

атаки всу, обстрелы всу, луганская народная республика (лнр), яна лантратова, происшествия, новости, удар всу по общежитию в лнр