На Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и иномаркой на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края. РИА Новости Крым, 22.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и иномаркой на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.
По данным правоохранителей, авария произошла накануне в Армавире на федеральной автодороге "Кавказ". 56-летняя женщина за рулем BMW не уступила дорогу микроавтобусу Ford Transit под управлением 49-летнего мужчины.
"В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены оба водителя и пять пассажиров Ford", - констатировали в полиции.
Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.
