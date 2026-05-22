https://crimea.ria.ru/20260522/na-khersonschine-vynesli-prigovor-muzhchine-po-delu-o-shpionazhe-i-gosizmene--1156239578.html
На Херсонщине вынесли приговор мужчине по делу о шпионаже и госизмене
На Херсонщине вынесли приговор мужчине по делу о шпионаже и госизмене - РИА Новости Крым, 22.05.2026
На Херсонщине вынесли приговор мужчине по делу о шпионаже и госизмене
В Херсонской области вынесли приговор местному жителю по делу о шпионаже и государственной измене. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T13:37
2026-05-22T13:37
2026-05-22T13:37
владимир сальдо
херсонская область
шпионаж
госизмена
закон и право
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00099489bcf3a0aa56a527c9cc3d66d7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Херсонской области вынесли приговор местному жителю по делу о шпионаже и государственной измене. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его информации, Херсонский областной суд приговорил виновного к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. "На Херсонщине будут жестко пресекать любые попытки вредить интересам России и угрожать ее безопасности", – подчеркнул Сальдо. Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма приговорен к 17 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам фото и видео военного транспорта, в том числе самолетов, на полуострове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на энергообъекте предотвращен в Краснодарском краеВ Крыму вынесли приговор двум агентам Киева за слив дислокации военной техники ЧФВ Крыму задержали двух шпионов Киева
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b5a20760aef5fdc799f5a58aed362ae.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область, шпионаж, госизмена, закон и право, новости
На Херсонщине вынесли приговор мужчине по делу о шпионаже и госизмене
Житель Херсонской области получил 14 лет колонии за шпионаж