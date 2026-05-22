На Херсонщине вынесли приговор мужчине по делу о шпионаже и госизмене - РИА Новости Крым, 22.05.2026
На Херсонщине вынесли приговор мужчине по делу о шпионаже и госизмене
На Херсонщине вынесли приговор мужчине по делу о шпионаже и госизмене
2026-05-22T13:37
владимир сальдо
херсонская область
шпионаж
госизмена
закон и право
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Херсонской области вынесли приговор местному жителю по делу о шпионаже и государственной измене. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его информации, Херсонский областной суд приговорил виновного к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. "На Херсонщине будут жестко пресекать любые попытки вредить интересам России и угрожать ее безопасности", – подчеркнул Сальдо. Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма приговорен к 17 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам фото и видео военного транспорта, в том числе самолетов, на полуострове.
владимир сальдо, херсонская область, шпионаж, госизмена, закон и право, новости
Житель Херсонской области получил 14 лет колонии за шпионаж

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Херсонской области вынесли приговор местному жителю по делу о шпионаже и государственной измене. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"Следствие установило, что 41-летний местный житель передавал украинским спецслужбам сведения о местах дислокации российских военных и техники на территории Каховского округа. Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Южному военному округу", – отметил Сальдо.
По его информации, Херсонский областной суд приговорил виновного к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.
"На Херсонщине будут жестко пресекать любые попытки вредить интересам России и угрожать ее безопасности", – подчеркнул Сальдо.
Ранее сообщалось, что житель Джанкойского района Крыма приговорен к 17 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам фото и видео военного транспорта, в том числе самолетов, на полуострове.
