Между Оренбургом и Севастополем начал курсировать поезд "Таврия"

2026-05-22T14:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" сегодня впервые запустил поезд "Таврия" из Оренбурга по маршруту до Севастополя. Об этом говорится в сообщении перевозчика.По данным перевозчика, первый рейс из Челябинска также отправился сегодня – в 03:35 по местному времени. Поезд будет курсировать по пятницам через Уфу до Самары, а далее следовать с включенной оренбургской группой вагонов", уточнили в компании.В Симферополь поезд будет прибывать по воскресеньям в 16:00, в Севастополь – в 18:25. Маршрут проходит через Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и Симферополь. Рейсы будут выполняться по пятницам до октября 2026 года, подытожили там."Из Севастополя поезд в Челябинск с вагонами беспересадочного сообщения до Оренбурга будет отправляться по вторникам в 00:15, из Симферополя – в 02:10. Прибытие в Оренбург запланировано на 08:40, в Челябинск – на 18:25 по местному времени. В поезде – одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. В составе Челябинск – Севастополь предусмотрен вагон с купе-буфетом, которым пассажиры из Оренбурга смогут воспользоваться на участке от Самары и до конца маршрута. В первый рейс на ж/д вокзале Оренбурга поезд сегодня, 22 мая, провожал народный проводник Таврибара. Пассажиры и гости могли сфотографироваться с талисманом "Таврии" и принять участие в нашем фотоконкурсе "Веселое путешествие Таврибары".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

