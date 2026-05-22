Между Оренбургом и Севастополем начал курсировать поезд "Таврия"
"Гранд Сервис Экспресс" сегодня впервые запустил поезд "Таврия" из Оренбурга по маршруту до Севастополя. Об этом говорится в сообщении перевозчика. РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T14:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" сегодня впервые запустил поезд "Таврия" из Оренбурга по маршруту до Севастополя. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
"Вагоны беспересадочного сообщения отправились из Оренбурга в 14:30 по местному времени (в 12.30 по мск). По участку Оренбург – Самара проследуют отдельным поездом под номером 241. Далее – будут включены в состав поезда "Таврия" №193/194 Челябинск – Севастополь", - говорится в сообщении.
По данным перевозчика, первый рейс из Челябинска также отправился сегодня – в 03:35 по местному времени. Поезд будет курсировать по пятницам через Уфу до Самары, а далее следовать с включенной оренбургской группой вагонов", уточнили в компании.
В Симферополь поезд будет прибывать по воскресеньям в 16:00, в Севастополь – в 18:25. Маршрут проходит через Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и Симферополь. Рейсы будут выполняться по пятницам до октября 2026 года, подытожили там.
"Из Севастополя поезд в Челябинск с вагонами беспересадочного сообщения до Оренбурга будет отправляться по вторникам в 00:15, из Симферополя – в 02:10. Прибытие в Оренбург запланировано на 08:40, в Челябинск – на 18:25 по местному времени. В поезде – одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. В составе Челябинск – Севастополь предусмотрен вагон с купе-буфетом, которым пассажиры из Оренбурга смогут воспользоваться на участке от Самары и до конца маршрута.
В первый рейс на ж/д вокзале Оренбурга поезд сегодня, 22 мая, провожал народный проводник Таврибара. Пассажиры и гости могли сфотографироваться с талисманом "Таврии" и принять участие в нашем фотоконкурсе "Веселое путешествие Таврибары".
