https://crimea.ria.ru/20260522/livni-s-gradom-obrushatsya-na-krym-v-blizhayshie-chasy-1156233250.html
Ливни с градом обрушатся на Крым в ближайшие часы
Ливни с градом обрушатся на Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Ливни с градом обрушатся на Крым в ближайшие часы
В Крыму на пятницу объявлено штормовое предупреждение в связи с ливневыми дождями, градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T11:32
2026-05-22T11:32
2026-05-22T12:12
крым
риа новости крым
гу мчс рф по республике крым
штормовое предупреждение
град
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129048605_0:67:1279:786_1920x0_80_0_0_8c25ec02b7e9a2ff1983821085077ca2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на пятницу объявлено штормовое предупреждение в связи с ливневыми дождями, градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.В этой связи туристам и любителям дикого отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения рекомендуется воздержаться от выхода на природу. Также спасатели просят не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, уделить внимание состоянию дренажных систем и ливневок, на выходить на берега рек, в том числе и пересохших, быть внимательнее на дорогах.Накануне крымчан предупреждали о возможном возникновении аварий в электросетях ожидается в Крыму из-за непогоды 22 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Москву и Подмосковье обрушится град и смерчВ Симферополе улица ушла под воду – прокуратура начала проверкуЛивни и град: погода в Крыму на пятницу
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129048605_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_ae6a22730a1040bcbd5340086201a820.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, риа новости крым, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение, град
Ливни с градом обрушатся на Крым в ближайшие часы
МЧС: в Крыму на 22 мая объявлено экстренное предупреждение о ливнях с градом
11:32 22.05.2026 (обновлено: 12:12 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на пятницу объявлено штормовое предупреждение в связи с ливневыми дождями, градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"Днем 22 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 м/с", – сказано в сообщении.
В этой связи туристам и любителям дикого отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения рекомендуется воздержаться от выхода на природу.
Также спасатели просят не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, уделить внимание состоянию дренажных систем и ливневок, на выходить на берега рек, в том числе и пересохших, быть внимательнее на дорогах.
"Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества", – подчеркнули в ведомстве.
Накануне крымчан предупреждали о возможном возникновении аварий в электросетях
ожидается в Крыму из-за непогоды 22 мая.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: