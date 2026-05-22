Ливни с градом обрушатся на Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Ливни с градом обрушатся на Крым в ближайшие часы
В Крыму на пятницу объявлено штормовое предупреждение в связи с ливневыми дождями, градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления... РИА Новости Крым, 22.05.2026
крым, риа новости крым, гу мчс рф по республике крым, штормовое предупреждение, град
Ливни с градом обрушатся на Крым в ближайшие часы

11:32 22.05.2026 (обновлено: 12:12 22.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму на пятницу объявлено штормовое предупреждение в связи с ливневыми дождями, градом и сильным ветром. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"Днем 22 мая в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 м/с", – сказано в сообщении.
В этой связи туристам и любителям дикого отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения рекомендуется воздержаться от выхода на природу.
Также спасатели просят не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, уделить внимание состоянию дренажных систем и ливневок, на выходить на берега рек, в том числе и пересохших, быть внимательнее на дорогах.
"Рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества", – подчеркнули в ведомстве.
Накануне крымчан предупреждали о возможном возникновении аварий в электросетях ожидается в Крыму из-за непогоды 22 мая.
