Ливни и град: погода в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая погода. Ночью местами вероятен небольшой дождь; в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные

2026-05-22T00:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая погода. Ночью местами вероятен небольшой дождь; в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни градом. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24…26.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +20...22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +13...17, днем потеплеет до +26.

