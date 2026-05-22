Ливни и град: погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая погода. Ночью местами вероятен небольшой дождь; в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивая погода. Ночью местами вероятен небольшой дождь; в дневные часы пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни градом. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с, при грозе шквалистое усиление 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12… 16; днем +22…27, в горах +15…20", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный ночью 3-8 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +24…26.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +20...22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит +13...17, днем потеплеет до +26.
