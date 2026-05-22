Рейтинг@Mail.ru
Ливни затопили насосную станцию под Симферополем - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/liven-zatopili-nasosnuyu-stantsiyu-pod-simferopolem-1156253972.html
Ливни затопили насосную станцию под Симферополем
Ливни затопили насосную станцию под Симферополем - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Ливни затопили насосную станцию под Симферополем
В поселке Молодежное под Симферополем ливень затопил оборудование насосной станции, жители почти на сутки остались без водоснабжения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T18:30
2026-05-22T18:30
крым
симферополь
вода
вода крыма
вода в крыму
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125331630_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_165dcf47ddc5b91da0baed8d1705597e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В поселке Молодежное под Симферополем ливень затопил оборудование насосной станции, жители почти на сутки остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Как уточнили в пресс-службе, от улицы Ялтинская до улицы Персиковая ожидается снижение давления, от улицы Персиковая до улицы Светлая водоснабжение будет отсутствовать.На этот период силами филиала будет организован подвоз воды.В Крыму второй день подряд идут мощные ливни с грозами. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в пятницу Симферополе затопило один из торговых центров, а также некоторые жилые кварталы. В некоторых районах крымской столицы выпал крупный град.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260522/krym-na-vykhodnykh-nakroet-livnyami-s-grozami-i-gradom-1156247048.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125331630_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ff16af3eac054b39c0fbb0602cf965a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, вода, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество
Ливни затопили насосную станцию под Симферополем

Под Симферополем ливень затопил насосную станцию – поселок Молодежное до субботы без воды

18:30 22.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНасосная станция
Насосная станция - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В поселке Молодежное под Симферополем ливень затопил оборудование насосной станции, жители почти на сутки остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
"В связи с затоплением из-за обильных осадков насосного оборудования на насосной станции "Давыдовка" в поселке Молодежное будет ограничено водоснабжение в квартале "Давыдовка", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, от улицы Ялтинская до улицы Персиковая ожидается снижение давления, от улицы Персиковая до улицы Светлая водоснабжение будет отсутствовать.
Ограничения ориентировочно продлятся с 17:00 22 мая до 12:00 23 мая.
На этот период силами филиала будет организован подвоз воды.
В Крыму второй день подряд идут мощные ливни с грозами. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в пятницу Симферополе затопило один из торговых центров, а также некоторые жилые кварталы. В некоторых районах крымской столицы выпал крупный град.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
15:50
Крым на выходных накроет ливнями с грозами и градом
 
КрымСимферопольВодаВода КрымаВода в КрымуЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:10Режим чрезвычайной ситуации объявлен в ЛНР после атаки на общежитие колледжа
19:55Над Севастополем работает ПВО
19:42В Севастополе второй раз за день звучит сигнал воздушной тревоги
19:39Кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе продвигает традиции патриотизма – Путин
19:27В Севастополе остановили катера и паромы
19:19Кинематограф ищет образ современного героя в участниках СВО – мнение
19:04В Крыму закрыли проход через заповедник "Мыс Мартьян" к морю
18:47В Алуште появится новый патриотический музей
18:35Армия России уверенно идет вперед на Запорожском направлении – Путин
18:30Ливни затопили насосную станцию под Симферополем
18:22"В такие руки надо передавать будущее страны": Путин о выпускниках программы "Время героев"
18:11Рейд в Севастополе открыли после 7-часовой остановки
18:05Для чего Зеленский пригрозил Белоруссии "превентивным" ударом – мнение
17:52Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины
17:31Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску
17:24Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин
17:21Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
17:18Рубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине
16:58Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу
16:52"Эпидемия распространяется быстро": ВОЗ о рисках вируса Эболы в Конго
Лента новостейМолния