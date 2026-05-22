Ливни затопили насосную станцию под Симферополем

В поселке Молодежное под Симферополем ливень затопил оборудование насосной станции, жители почти на сутки остались без водоснабжения. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T18:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В поселке Молодежное под Симферополем ливень затопил оборудование насосной станции, жители почти на сутки остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".Как уточнили в пресс-службе, от улицы Ялтинская до улицы Персиковая ожидается снижение давления, от улицы Персиковая до улицы Светлая водоснабжение будет отсутствовать.На этот период силами филиала будет организован подвоз воды.В Крыму второй день подряд идут мощные ливни с грозами. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в пятницу Симферополе затопило один из торговых центров, а также некоторые жилые кварталы. В некоторых районах крымской столицы выпал крупный град.

