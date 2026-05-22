Лавров рассказал об окончательном урегулировании по Украине
Лавров рассказал об окончательном урегулировании по Украине

13:03 22.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Москве понимают, что окончательное урегулирование по Украине будет плодом компромисса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Владимир Путин, не так давно комментируя наши переговоры с американцами по украинскому кризису, сказал, что у нас есть принципиальная позиция и мы ее добьемся либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Но мы понимаем, что окончательное урегулирование будет плодом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств", - сказал министр в интервью для интернет-издания "Детская редакция".
Сергей Лавров рассказал, что для него переговоры - это про результат и продвижение внешнеполитических задач страны.
"Про результат. Переговоры мы ведем ради того, чтобы продвигать задачи, которые наша внешняя политика поставила перед нами в рамках Концепции, которую президент России утверждает с 2000 года. Уже было несколько редакций. Ныне действующий вариант утвержден в марте 2023 года. Он сохраняет свою силу", - сказал министр.
Россия ведет переговоры, чтобы "продвигать договоренности, которые на каждом конкретном переговорном направлении позволят обеспечить оптимальные внешние условия для максимального удовлетворения социально-экономических, оборонных потребностей государства и, конечно, обеспечить рост благосостояния граждан", пояснил Лавров.
"Это суть нашей внешнеполитической концепции. Любые переговоры, любая дипломатическая деятельность должна измеряться под этим углом зрения", - подчеркнул он.
