Лавров рассказал об окончательном урегулировании по Украине

Лавров рассказал об окончательном урегулировании по Украине - РИА Новости Крым, 22.05.2026

В Москве понимают, что окончательное урегулирование по Украине будет плодом компромисса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T13:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Москве понимают, что окончательное урегулирование по Украине будет плодом компромисса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент Владимир Путин, не так давно комментируя наши переговоры с американцами по украинскому кризису, сказал, что у нас есть принципиальная позиция и мы ее добьемся либо переговорами, либо во время специальной военной операции. Но мы понимаем, что окончательное урегулирование будет плодом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств", - сказал министр в интервью для интернет-издания "Детская редакция".Сергей Лавров рассказал, что для него переговоры - это про результат и продвижение внешнеполитических задач страны."Про результат. Переговоры мы ведем ради того, чтобы продвигать задачи, которые наша внешняя политика поставила перед нами в рамках Концепции, которую президент России утверждает с 2000 года. Уже было несколько редакций. Ныне действующий вариант утвержден в марте 2023 года. Он сохраняет свою силу", - сказал министр.Россия ведет переговоры, чтобы "продвигать договоренности, которые на каждом конкретном переговорном направлении позволят обеспечить оптимальные внешние условия для максимального удовлетворения социально-экономических, оборонных потребностей государства и, конечно, обеспечить рост благосостояния граждан", пояснил Лавров.

