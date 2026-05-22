Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260522/krymchanin-i-inostranets-naladili-kanal-nelegalnoy-migratsii-iz-azii-1156248688.html
Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
В Крыму житель Ялты совместно с иностранцем организовали канал незаконной миграции из Центральной Азии. В отношении мужчин заведено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T16:14
2026-05-22T16:33
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
нелегальные мигранты
ялта
происшествия
новости крыма
уголовный кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c90e71e22a7d67de7053e51da592745.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Крыму житель Ялты совместно с иностранцем организовали канал незаконной миграции из Центральной Азии. В отношении мужчин заведено уголовное дело, сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю."Гражданин одной из стран Центральной Азии, 1998 года рождения, и его сообщник – гражданин России, житель Ялты, 1983 года рождения, приискивали прибывших в Крым иностранцев, не имеющих законных оснований для продления срока пребывания на территории Российской Федерации", - отметили силовики.Фигуранты организовывали их фиктивную постановку на миграционный учет, занимались оформлением патентов для работы, а также трудоустраивали на строительный объект в Ялте. Также мужчины предоставляли мигрантам жилье.Отмечается, что по уголовному делу проходят также шесть выходцев из Центральноазиатских республик, которые незаконно находились на территории России.Сейчас устанавливаются и другие иностранцы, которые могли быть легализованы на территории России фигурантами уголовного дела.Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии.Также сообщалось о задержании старшего специалиста отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Евпатории и двух местных жителей по обвинению в организации незаконного пребывания мигрантов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировкуМиграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступилиВ Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_472676ed2eec53a8282f0842e3de1fea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, нелегальные мигранты, ялта, происшествия, новости крыма, уголовный кодекс
Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии

В Крыму ФСБ накрыла канал нелегальной миграции из Центральной Азии

16:14 22.05.2026 (обновлено: 16:33 22.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Крыму житель Ялты совместно с иностранцем организовали канал незаконной миграции из Центральной Азии. В отношении мужчин заведено уголовное дело, сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
"Гражданин одной из стран Центральной Азии, 1998 года рождения, и его сообщник – гражданин России, житель Ялты, 1983 года рождения, приискивали прибывших в Крым иностранцев, не имеющих законных оснований для продления срока пребывания на территории Российской Федерации", - отметили силовики.
Фигуранты организовывали их фиктивную постановку на миграционный учет, занимались оформлением патентов для работы, а также трудоустраивали на строительный объект в Ялте. Также мужчины предоставляли мигрантам жилье.
"В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Ялтинцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, иностранцу – содержание под стражей", - уточнили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Отмечается, что по уголовному делу проходят также шесть выходцев из Центральноазиатских республик, которые незаконно находились на территории России.
Сейчас устанавливаются и другие иностранцы, которые могли быть легализованы на территории России фигурантами уголовного дела.
Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии.
Также сообщалось о задержании старшего специалиста отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Евпатории и двух местных жителей по обвинению в организации незаконного пребывания мигрантов в России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
Миграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступили
В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
 
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымНелегальные мигрантыЯлтаПроисшествияНовости КрымаУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Дело дошло до военного имущества: Путин о воровстве властей Украины
17:31Путин дал приказ МО представить предложения по ответу на удар по Старобельску
17:24Для ВСУ ситуация превращается из критической в катастрофическую – Путин
17:21Шесть человек погибли при ударе ВСУ по общежитию колледжа в ЛНР
17:18Рубио сделал откровенное признание о переговорах по Украине
16:58Снисхождения не будет: в МИД сделали заявление после удара по колледжу
16:52"Эпидемия распространяется быстро": ВОЗ о рисках вируса Эболы в Конго
16:39Заявление откровенного нациста: эксперт оценил слова Буданова* о Руси
16:21В Крыму спрос на аренду загородного жилья вырос в два раза
16:14Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
16:06Финансовый "паспорт": где получить и как улучшить кредитную историю
16:03Пострадавшего при ЧП в школе Севастополя отправили в Москву
15:50Крым на выходных накроет ливнями с грозами и градом
15:43Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта в Старобельске
15:35Под Симферополем мужчина зарезал сына во время ссоры
15:21Духовно-патриотическое кино переживает возрождение - мнение
15:12Крымский мост сейчас: обстановка к этому часу
15:04Пять сел под Симферополем остались без света
14:43В Крыму двое обвиняемых в жестоком избиении мужчины ответят в суде
14:37Аксенов назвал государственным терроризмом удар по колледжу в ЛНР
Лента новостейМолния