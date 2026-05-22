Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии

2026-05-22T16:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Крыму житель Ялты совместно с иностранцем организовали канал незаконной миграции из Центральной Азии. В отношении мужчин заведено уголовное дело, сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю."Гражданин одной из стран Центральной Азии, 1998 года рождения, и его сообщник – гражданин России, житель Ялты, 1983 года рождения, приискивали прибывших в Крым иностранцев, не имеющих законных оснований для продления срока пребывания на территории Российской Федерации", - отметили силовики.Фигуранты организовывали их фиктивную постановку на миграционный учет, занимались оформлением патентов для работы, а также трудоустраивали на строительный объект в Ялте. Также мужчины предоставляли мигрантам жилье.Отмечается, что по уголовному делу проходят также шесть выходцев из Центральноазиатских республик, которые незаконно находились на территории России.Сейчас устанавливаются и другие иностранцы, которые могли быть легализованы на территории России фигурантами уголовного дела.Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии.Также сообщалось о задержании старшего специалиста отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Евпатории и двух местных жителей по обвинению в организации незаконного пребывания мигрантов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировкуМиграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступилиВ Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности

