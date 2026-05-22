https://crimea.ria.ru/20260522/krymchanin-i-inostranets-naladili-kanal-nelegalnoy-migratsii-iz-azii-1156248688.html
Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
В Крыму житель Ялты совместно с иностранцем организовали канал незаконной миграции из Центральной Азии. В отношении мужчин заведено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T16:14
2026-05-22T16:14
2026-05-22T16:33
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
нелегальные мигранты
ялта
происшествия
новости крыма
уголовный кодекс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c90e71e22a7d67de7053e51da592745.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Крыму житель Ялты совместно с иностранцем организовали канал незаконной миграции из Центральной Азии. В отношении мужчин заведено уголовное дело, сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю."Гражданин одной из стран Центральной Азии, 1998 года рождения, и его сообщник – гражданин России, житель Ялты, 1983 года рождения, приискивали прибывших в Крым иностранцев, не имеющих законных оснований для продления срока пребывания на территории Российской Федерации", - отметили силовики.Фигуранты организовывали их фиктивную постановку на миграционный учет, занимались оформлением патентов для работы, а также трудоустраивали на строительный объект в Ялте. Также мужчины предоставляли мигрантам жилье.Отмечается, что по уголовному делу проходят также шесть выходцев из Центральноазиатских республик, которые незаконно находились на территории России.Сейчас устанавливаются и другие иностранцы, которые могли быть легализованы на территории России фигурантами уголовного дела.Ранее в Крыму пресекли канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии.Также сообщалось о задержании старшего специалиста отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Евпатории и двух местных жителей по обвинению в организации незаконного пребывания мигрантов в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировкуМиграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступилиВ Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902827_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_472676ed2eec53a8282f0842e3de1fea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, нелегальные мигранты, ялта, происшествия, новости крыма, уголовный кодекс
Крымчанин и иностранец наладили канал нелегальной миграции из Азии
В Крыму ФСБ накрыла канал нелегальной миграции из Центральной Азии
16:14 22.05.2026 (обновлено: 16:33 22.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Крыму житель Ялты совместно с иностранцем организовали канал незаконной миграции из Центральной Азии. В отношении мужчин заведено уголовное дело, сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
"Гражданин одной из стран Центральной Азии, 1998 года рождения, и его сообщник – гражданин России, житель Ялты, 1983 года рождения, приискивали прибывших в Крым иностранцев, не имеющих законных оснований для продления срока пребывания на территории Российской Федерации", - отметили силовики.
Фигуранты организовывали их фиктивную постановку на миграционный учет, занимались оформлением патентов для работы, а также трудоустраивали на строительный объект в Ялте. Также мужчины предоставляли мигрантам жилье.
"В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 2 статьи 322.1 УК РФ. Ялтинцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, иностранцу – содержание под стражей", - уточнили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Отмечается, что по уголовному делу проходят также шесть выходцев из Центральноазиатских республик, которые незаконно находились на территории России.
Сейчас устанавливаются и другие иностранцы, которые могли быть легализованы на территории России фигурантами уголовного дела.
Ранее в Крыму пресекли
канал незаконной миграции "специалистов" из Средней Азии.
Также сообщалось
о задержании старшего специалиста отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Евпатории и двух местных жителей по обвинению в организации незаконного пребывания мигрантов в России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: