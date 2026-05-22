Крым на выходных накроет ливнями с грозами и градом - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Крым на выходных накроет ливнями с грозами и градом
На выходные в Крыму ожидаются ливни с грозами и градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 22.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. На выходные в Крыму ожидаются ливни с грозами и градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.Спасатели обращают внимание, что период действия штормового предупреждения лучше воздержаться от похода в лес и горы. Также рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными на автодороге.На пятницу в Крыму также объявлено штормовое предупреждение в связи с ливневыми дождями, градом и сильным ветром.После обильных дождей, обрушившихся на крымскую столицу в четверг днем, улицы Симферополя оказались в воде. Прокуратура Крыма по информации из социальных сетей организовала проверку сведений о подтоплении дороги на пересечении улиц Футболистов и Гражданской в крымской столице.
Крым 23 и 24 мая накроет ливнями с грозами и градом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. На выходные в Крыму ожидаются ливни с грозами и градом, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.
"Экстренное предупреждение. Днем 23 мая, в течение суток 24 мая в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, в отдельных районах крупный град, при грозе шквалистое усиление ветра 15 -20 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели обращают внимание, что период действия штормового предупреждения лучше воздержаться от похода в лес и горы. Также рекомендуют не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших.
Водителей и пешеходов просят быть предельно осторожными на автодороге.
На пятницу в Крыму также объявлено штормовое предупреждение в связи с ливневыми дождями, градом и сильным ветром.
После обильных дождей, обрушившихся на крымскую столицу в четверг днем, улицы Симферополя оказались в воде. Прокуратура Крыма по информации из социальных сетей организовала проверку сведений о подтоплении дороги на пересечении улиц Футболистов и Гражданской в крымской столице.
