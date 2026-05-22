https://crimea.ria.ru/20260522/kolichestvo-kitayskikh-postavschikov-v-baze-vtb-vyroslo-v-5-raz-za-polgoda-1156242124.html

Количество китайских поставщиков в базе ВТБ выросло в 5 раз за полгода

Количество китайских поставщиков в базе ВТБ выросло в 5 раз за полгода - РИА Новости Крым, 22.05.2026

Количество китайских поставщиков в базе ВТБ выросло в 5 раз за полгода

Количество поставщиков из Китая, заинтересованных в работе с российским малым и средним бизнесом, менее чем за полгода выросло в пять раз, сообщила руководитель РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T14:24

2026-05-22T14:24

2026-05-22T14:24

втб

банк

новости

китай

бизнес

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/16/1156242004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6405d780c1131508a10cbb4fbfc47c0e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Количество поставщиков из Китая, заинтересованных в работе с российским малым и средним бизнесом, менее чем за полгода выросло в пять раз, сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова со ссылкой на данные формируемой банком базы потенциальных партнеров из КНР.Заявление было сделано на полях X Российско-китайского ЭКСПО. Выставка проходила с 17 по 21 мая в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.Сейчас в базе представлены профили более 2,5 тысяч китайских компаний, имеющих опыт работы с РФ и заинтересованных в ведении бизнеса с российскими предпринимателями. Наибольшую долю компаний, представленных на платформе, составляют предприятия химической и металлообрабатывающей промышленности, производители оборудования, электроники, а также пластмассовых изделий. База доступна российским компаниям МСБ бесплатно в интернет-банке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, новости, китай, бизнес