Количество китайских поставщиков в базе ВТБ выросло в 5 раз за полгода - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Количество китайских поставщиков в базе ВТБ выросло в 5 раз за полгода
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкX Российско-Китайское ЭКСПО в Харбине.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Количество поставщиков из Китая, заинтересованных в работе с российским малым и средним бизнесом, менее чем за полгода выросло в пять раз, сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова со ссылкой на данные формируемой банком базы потенциальных партнеров из КНР.
Заявление было сделано на полях X Российско-китайского ЭКСПО. Выставка проходила с 17 по 21 мая в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.
Сейчас в базе представлены профили более 2,5 тысяч китайских компаний, имеющих опыт работы с РФ и заинтересованных в ведении бизнеса с российскими предпринимателями. Наибольшую долю компаний, представленных на платформе, составляют предприятия химической и металлообрабатывающей промышленности, производители оборудования, электроники, а также пластмассовых изделий. База доступна российским компаниям МСБ бесплатно в интернет-банке.
"Китай остается одним из основных внешнеторговых направлений для российского бизнеса. Для предпринимателей критически важны скорость выхода на контрагента, прозрачность и актуальность информации о нем, снижение стоимости и операционных рисков при международных расчетах. Поэтому мы развиваем сервисы, которые позволяют бизнесу быстрее находить проверенных партнеров и выстраивать устойчивые отношения с китайскими компаниями", — отметила Копытова.
