Кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе продвигает традиции патриотизма – Путин - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе продвигает традиции патриотизма – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Международный кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе служит продвижению в обществе семейных ценностей и традиций патриотизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям мероприятия.35-й Международный кинофорум "Золотой витязь" открылся в Севастополе 22 мая. В конкурсной участвуют картины из 16 стран, в том числе США, Польши, Украины и других. Всего на кинофорум было подано более 450 заявок.Как отметил Владимир Путин, на протяжении многих лет форум объединяет своими благородными целями талантливых режиссеров, артистов, музыкантов, деятелей культуры из России и зарубежных стран.Президент также выразил уверенность в том, что мероприятие станет большим, запоминающимся праздником для севастопольцев и гостей города, оставит самые добрые, незабываемые впечатления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе продвигает традиции патриотизма – Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Международный кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе служит продвижению в обществе семейных ценностей и традиций патриотизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям мероприятия.
35-й Международный кинофорум "Золотой витязь" открылся в Севастополе 22 мая. В конкурсной участвуют картины из 16 стран, в том числе США, Польши, Украины и других. Всего на кинофорум было подано более 450 заявок.
Как отметил Владимир Путин, на протяжении многих лет форум объединяет своими благородными целями талантливых режиссеров, артистов, музыкантов, деятелей культуры из России и зарубежных стран.
"Привлекая заинтересованное внимание знатоков и любителей киноискусства, он по праву славится богатой палитрой представленных творческих работ и особой, вдохновляющей атмосферой, служит продвижению в обществе непреходящих духовно-нравственных, семейных ценностей, традиций патриотизма и гражданственности", - подчеркнул глава государства.
Президент также выразил уверенность в том, что мероприятие станет большим, запоминающимся праздником для севастопольцев и гостей города, оставит самые добрые, незабываемые впечатления.
