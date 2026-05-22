Кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе продвигает традиции патриотизма – Путин

Международный кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе служит продвижению в обществе семейных ценностей и традиций патриотизма. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T19:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Международный кинофорум "Золотой витязь" в Севастополе служит продвижению в обществе семейных ценностей и традиций патриотизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям мероприятия.35-й Международный кинофорум "Золотой витязь" открылся в Севастополе 22 мая. В конкурсной участвуют картины из 16 стран, в том числе США, Польши, Украины и других. Всего на кинофорум было подано более 450 заявок.Как отметил Владимир Путин, на протяжении многих лет форум объединяет своими благородными целями талантливых режиссеров, артистов, музыкантов, деятелей культуры из России и зарубежных стран.Президент также выразил уверенность в том, что мероприятие станет большим, запоминающимся праздником для севастопольцев и гостей города, оставит самые добрые, незабываемые впечатления.

