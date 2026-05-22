Кинематограф ищет образ современного героя в участниках СВО – мнение
2026-05-22T19:19
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Кино, изучая и анализируя события и людей, вместе с образами будущего формирует образ современного героя. И сегодня кинематографисты пытаются во всех ипостасях и в разных качествах запечатлеть его, исследуя характеры и мотивы участников специальной военной операции. Такое мнение на полях юбилейного 35-го Международного кинофорума "Золотой Витязь", открывшегося в Севастополе, высказал журналистам киновед, программный директор форума Александр Семенюк.
Он отметил, что кино отображает картину мира, и сегодня молодые кинематографисты пытаются понять, какова она в XXI веке и в чем ее суть. И в этом смысле очень важным является то, как в кино отображается специальная военная операция, являющая собой "не просто боевые действия и важнейший трагический акт современной геополитики", считает Семенюк.
Кино формирует не только образы будущего, но и образ героя нашего времени, заметил эксперт, и он должен быть настоящим, чувствоваться современниками.
В пример киновед привел исторический факт, имевший место в первой половине 19 века, когда выдающийся русский поэт и прозаик Михаил Лермонтов стал получать просьбы познакомить читателей его романа "Герой нашего времени" с героем произведения Григорием Печориным.
"И он вынужден был в предисловии ко второму изданию написать, что Печорин не конкретный, не реальный человек, военный, а это обобщенный образ героя нашего времени, – сказал Семенюк.
И сегодня, по его словам, "кинематограф пытается во всех ипостасях, в разных качествах проявить и запечатлеть этого героя нашего времени".
"Герои специальной военной операции – это те же воины. И понять, что движет ими, что такое патриотизм сегодня, что такое любовь к России, кто этот герой нашего нового времени – кино, собственно, этим и занимается", – резюмировал программный директор кинофорума.
22 мая в Крыму начал работу юбилейный 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь". В Севастополе он проходит в десятый раз.
Из 500 фильмов, рассмотренных отборочной комиссией конкурса, в программу кинофорума вошло 120 картин из 16 стран. В том числе это: Россия, Беларусь, Болгария, Иран, США, Германия, Польша, Сербия, Босния и Герцеговина, Молдова (Приднестровье), Италия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Индонезия и Тайвань.
Кинофорум открылся конференцией "Основы культурной политики. Развитие духовно-нравственного кинематографа на основе 809 указа Президента РФ", которая прошла на одной из площадок в Новом Херсонесе.
В числе почетных гостей и участников в Крыму в эти дни: Владимир Гостюхин, Борис Галкин, Галина Беляева, Инга Шатова, Иван Жигон, Нонна Гришаева, Сергей Маховиков, Марек Пробош и другие деятели российского и зарубежного искусства.
Бессменным президентом МКФ "Золотой Витязь" является народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев.
Жюри игровых полнометражных фильмов возглавляет легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица.
На протяжении девяти дней в Севастополе и в программах МКФ "Золотой Витязь" в Республике Крым состоятся гала-концерты, театральные показы и творческие встречи с участниками форума.
Конкурсная и внеконкурсная программы "Золотого витязя" пройдут с 23 по 29 мая в кинотеатрах Севастополя ("Москва", "Победа", "Моряк", "Севастополь"), а также в кинозалах Нового Херсонеса. Торжественная церемония Закрытия XXXV МКФ "Золотой Витязь" и награждение лауреатов пройдет 30 мая в театре им. Луначарского.
