https://crimea.ria.ru/20260522/kinematograf-ischet-obraz-sovremennogo-geroya-v-uchastnikakh-svo--mnenie-1156248194.html

Кинематограф ищет образ современного героя в участниках СВО – мнение

Кинематограф ищет образ современного героя в участниках СВО – мнение - РИА Новости Крым, 22.05.2026

Кинематограф ищет образ современного героя в участниках СВО – мнение

Кино, изучая и анализируя события и людей, вместе с образами будущего формирует образ современного героя. И сегодня кинематографисты пытаются во всех ипостасях... РИА Новости Крым, 22.05.2026

2026-05-22T19:19

2026-05-22T19:19

2026-05-22T19:19

кинофорум "золотой витязь"

кино

кинематограф

мнения

культура

общество

севастополь

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/13/1156131965_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f594767f980a738eddbb8705d9aa616a.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Кино, изучая и анализируя события и людей, вместе с образами будущего формирует образ современного героя. И сегодня кинематографисты пытаются во всех ипостасях и в разных качествах запечатлеть его, исследуя характеры и мотивы участников специальной военной операции. Такое мнение на полях юбилейного 35-го Международного кинофорума "Золотой Витязь", открывшегося в Севастополе, высказал журналистам киновед, программный директор форума Александр Семенюк.Он отметил, что кино отображает картину мира, и сегодня молодые кинематографисты пытаются понять, какова она в XXI веке и в чем ее суть. И в этом смысле очень важным является то, как в кино отображается специальная военная операция, являющая собой "не просто боевые действия и важнейший трагический акт современной геополитики", считает Семенюк.Кино формирует не только образы будущего, но и образ героя нашего времени, заметил эксперт, и он должен быть настоящим, чувствоваться современниками.В пример киновед привел исторический факт, имевший место в первой половине 19 века, когда выдающийся русский поэт и прозаик Михаил Лермонтов стал получать просьбы познакомить читателей его романа "Герой нашего времени" с героем произведения Григорием Печориным."И он вынужден был в предисловии ко второму изданию написать, что Печорин не конкретный, не реальный человек, военный, а это обобщенный образ героя нашего времени, – сказал Семенюк.И сегодня, по его словам, "кинематограф пытается во всех ипостасях, в разных качествах проявить и запечатлеть этого героя нашего времени".22 мая в Крыму начал работу юбилейный 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь". В Севастополе он проходит в десятый раз.Из 500 фильмов, рассмотренных отборочной комиссией конкурса, в программу кинофорума вошло 120 картин из 16 стран. В том числе это: Россия, Беларусь, Болгария, Иран, США, Германия, Польша, Сербия, Босния и Герцеговина, Молдова (Приднестровье), Италия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Индонезия и Тайвань.Кинофорум открылся конференцией "Основы культурной политики. Развитие духовно-нравственного кинематографа на основе 809 указа Президента РФ", которая прошла на одной из площадок в Новом Херсонесе.В числе почетных гостей и участников в Крыму в эти дни: Владимир Гостюхин, Борис Галкин, Галина Беляева, Инга Шатова, Иван Жигон, Нонна Гришаева, Сергей Маховиков, Марек Пробош и другие деятели российского и зарубежного искусства.Бессменным президентом МКФ "Золотой Витязь" является народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев.Жюри игровых полнометражных фильмов возглавляет легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица.На протяжении девяти дней в Севастополе и в программах МКФ "Золотой Витязь" в Республике Крым состоятся гала-концерты, театральные показы и творческие встречи с участниками форума.Конкурсная и внеконкурсная программы "Золотого витязя" пройдут с 23 по 29 мая в кинотеатрах Севастополя ("Москва", "Победа", "Моряк", "Севастополь"), а также в кинозалах Нового Херсонеса. Торжественная церемония Закрытия XXXV МКФ "Золотой Витязь" и награждение лауреатов пройдет 30 мая в театре им. Луначарского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков Люди ищут в фильмах об СВО информацию о своих близких - волонтер Когда в Крым вернется большое кино – ответ Машкова

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинофорум "золотой витязь", кино, кинематограф, мнения, культура, общество, севастополь