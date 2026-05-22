Киев должен понести наказание за атаку на колледж в ЛНР - Песков - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Киев должен понести наказание за атаку на колледж в ЛНР - Песков
Киевский режим должен понести наказание за атаку ВСУ на колледж в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 22.05.2026
дмитрий песков
атаки всу
обстрелы всу
луганская народная республика (лнр)
удар всу по общежитию в лнр
12:29 22.05.2026 (обновлено: 12:58 22.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим должен понести наказание за атаку ВСУ на колледж в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать удар ВСУ по колледжу в ЛНР.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.
Под завалами еще находятся дети, их поиски продолжаются.
Ранее в МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли трех человек. Ранее было обнаружено тело одного погибшего.
СК возбудил дело о теракте.
