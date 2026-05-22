Киев должен понести наказание за атаку на колледж в ЛНР - Песков

Киевский режим должен понести наказание за атаку ВСУ на колледж в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2026-05-22T12:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим должен понести наказание за атаку ВСУ на колледж в Старобельске, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек были ранены при атаке БПЛА ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в ЛНР, позже эта цифра увеличилась до 39 человек, есть погибшие.Под завалами еще находятся дети, их поиски продолжаются.Ранее в МЧС сообщили, что из-под завалов извлекли трех человек. Ранее было обнаружено тело одного погибшего.СК возбудил дело о теракте.

