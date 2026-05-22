Гости из Германии и США в Крыму прошли по красной дорожке под аплодисменты
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе состоялись торжества по случаю открытия 35-го Международного кинофорума "Золотой витязь". По красной дорожке прошли его почетные гости и участники из России и дружественных ей государств. А также стран, с которыми в геополитическом контексте отношения сегодня очень непросты, что не помешало их представителям быть здесь в этот день. В их числе новый вице-президент кинофорума от США, актер, режиссер и сценарист Марек Пробош, его коллега из Германии Вильгельм Домке-Шульц и другие, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Дорогие севастопольцы! Мы очень рады, что можем быть здесь в этом прекрасном городе. Вильгельм очень много снимал в Донбассе в других городах России. И мы очень благодарны, что здесь всегда тепло его встречают", – обратилась к зрителям церемонии, которая проходила в театре им. Луначарского, супруга Вильгельма Домке-Шульца, Кристина. Она училась в РФ, знает русский язык гораздо лучше мужа и часто помогает ему с переводом.
Работа Вильгельма "Путь", представленная в номинации "документальные полнометражные фильмы", была закончена им в 2024 году. Она повествует о том, как Херсонскую область посетили международные наблюдатели за выборами из США, Франции, Чили и других стран и как это стало их путешествием к новым геополитическим реалиям, открывшим для них Донбасс и Россию в целом.
Самый длительный путь в Крым – из Лос-Анджелеса – проделал актер, режиссер и сценарист Марек Пробош.
"Когда-то он был кумиром польской молодежи, но однажды его позвали в Голливуд, он поехал на семь дней, а остался там уже лет на 35 лет. Я хочу, чтобы вы встретили нового нашего вице-президента "Золотого витязя" от Соединенных Штатов Америки", – представил гостя президент "Золотого Витязя", народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.
© РИА Новости Крым
Новый вице-президент кинофорума от США, актер, режиссер и сценарист Марек Пробош с супругой (в центре)
Он признался, что сам весьма настороженно относится к американской культуре, отметив, что за все годы работы Международного кинофорума "Золотой витязь" участие в нем приняла лишь одна картина из США – фильм Мэла Гибсона "Страсти Христовы". Однако Пробош, по словам Бурляева, своей позицией и профессиональными качествами заслужил доверие и потому сегодня с нами.
В комментарии РИА Новости Крым Марек Пробош отметил, что в американском кино ему нравится то, что оно "любит что-то новое и всегда ищет". А в том, что делается в России, в том числе в рамках кинофорума "Золотой витязь", по его словам, близко то, как с помощью нравственного кино удается подняться над номенклатурой и выйти за рамки, обретая свободу, как это бывает всегда, когда речь идет о высоком, духовном.
© РИА Новости Крым
Новый вице-президент кинофорума от США, актер, режиссер и сценарист Марек Пробош
Режиссер, доктор искусствоведения из Болгарии Андрей Чертов поблагодарил президента "Золотого Витязя" за то, что такой фестиваль в принципе существует и пожелал ему "еще много долгих лет".
А заслуженный артист России, кинопродюсер и сценарист Борис Галкин напомнил, что у него есть два любимых города: тот, в котором он родился – Ленинград (Санкт-Петербург) и Севастополь, где он счастлив быть снова.
"Как-то я оказался на Графской пристани, потом узнал судьбу города – и полюбил. Так что я безумно рад стоять перед вами, перед вашими взорами улыбающимися, радостными. Да храни вас Господь. Вы замечательные", – сказал Галкин.
Из 500 фильмов, рассмотренных отборочной комиссией конкурса, в программу кинофорума "Золотой Витязь" в этом году вошло 120 картин из 16 стран.
© РИА Новости Крым
Торжества по случаю открытия 35-го Международного кинофорума "Золотой витязь" в Севастополе
В их числе: Россия, Беларусь, Болгария, Иран, США, Германия, Польша, Сербия, Босния и Герцеговина, Молдова (Приднестровье), Италия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Индонезия и Тайвань.
Как рассказал программный директор форума, киновед Александр Семенюк, членами жюри кинофорума являются гости очень разных стран: Ирана, США, Узбекистана, Сербии, Черногории, "потому что дух Божий веет где хочет, а этот кинофорум – та площадка, где он проявляет себя".
"Кино всегда, что называется, поверх барьеров", – заметил Семенюк
По словам бессменного президента "Золотого Витязя" Николая Бурляева, за 35 лет существования этого международного кинофорума в нем участвовало 60 стран мира. В этом году их 16.
"Труднее собирать, пока люди побаиваются в отдельных странах, даже близких нам по славянству, они тоже боятся, выжидают... Люди иногда трусят. Но есть те, кто не боится ничего... Так что мы работаем", - сказал он.
22 мая в Крыму начал работу юбилейный 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь". В Севастополе он проходит в десятый раз и открылся конференцией "Основы культурной политики. Развитие духовно-нравственного кинематографа на основе 809 указа Президента РФ".
В числе почетных гостей и участников форума в Крыму в этом году: Владимир Гостюхин, Борис Галкин, Галина Беляева, Инга Шатова, Иван Жигон, Нонна Гришаева, Сергей Маховиков, Марек Пробош и другие выдающиеся деятели российского и зарубежного искусства.
В течение девяти дней в Севастополе и в программах "Эхо МКФ "Золотой Витязь" в Республике Крым состоятся гала-концерты, театральные показы и творческие встречи с участниками форума.
Конкурсная и внеконкурсная программы пройдут с 23 по 29 мая в кинотеатрах Севастополя ("Москва", "Победа", "Моряк", "Севастополь"), а также в кинозалах Нового Херсонеса.
Торжественная церемония Закрытия XXXV МКФ "Золотой Витязь" и награждение лауреатов пройдет 30 мая в театре им. Луначарского.
