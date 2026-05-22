Рейтинг@Mail.ru
Герой Социалистического Труда – история почетного звания - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260522/geroy-sotsialisticheskogo-truda--istoriya-pochetnogo-zvaniya-1156216796.html
Герой Социалистического Труда – история почетного звания
Герой Социалистического Труда – история почетного звания - РИА Новости Крым, 22.05.2026
Герой Социалистического Труда – история почетного звания
22 мая 1940 года Указом Президиума Верховного совета СССР учреждена золотая медаль "Серп и Молот" – высшая степень отличия граждан, награжденных званием Герой... РИА Новости Крым, 22.05.2026
2026-05-22T07:46
2026-05-22T07:46
инфографика
новости
награды
общество
россия
ссср
история
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156216658_0:1297:2048:2449_1920x0_80_0_0_c286fb4cb120dac78a954d4212d2391b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. 22 мая 1940 года Указом Президиума Верховного совета СССР учреждена золотая медаль "Серп и Молот" – высшая степень отличия граждан, награжденных званием Герой Социалистического Труда.Первым 20 декабря 1939 года к своему 60-летию удостоился секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин. Медаль за № 1 вручена 22 мая 1940 года, за "исключительные заслуги в создании советской компартии и строительстве социализма".Общее число отмеченных этим почетным званием за все время существования награды составило 20 613 человек, дважды награжден 201 человек, трижды – 16 человек. Награжденных медалями "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие" было гораздо больше: статуты обеих наград предусматривали гораздо менее высокие требования к награждаемым.Эти и другие факты из истории почетного звания Герой Социалистического Труда – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографикаДень защиты Земли – инфографикаКак в России появился первый учебник по географии – инфографика
россия
ссср
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/15/1156216658_0:661:2049:2197_1920x0_80_0_0_4dc8f337e7e2d94dcbe1885dc1131076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, награды, общество, россия, ссср, история, инфографика
Герой Социалистического Труда – история почетного звания

История звания Герой Социалистического Труда в инфографике РИА Новости Крым

07:46 22.05.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. 22 мая 1940 года Указом Президиума Верховного совета СССР учреждена золотая медаль "Серп и Молот" – высшая степень отличия граждан, награжденных званием Герой Социалистического Труда.
Первым 20 декабря 1939 года к своему 60-летию удостоился секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин. Медаль за № 1 вручена 22 мая 1940 года, за "исключительные заслуги в создании советской компартии и строительстве социализма".
Общее число отмеченных этим почетным званием за все время существования награды составило 20 613 человек, дважды награжден 201 человек, трижды – 16 человек. Награжденных медалями "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие" было гораздо больше: статуты обеих наград предусматривали гораздо менее высокие требования к награждаемым.
Эти и другие факты из истории почетного звания Герой Социалистического Труда – в инфографике РИА Новости Крым.
Герой Социалистического Труда – история почетного званияГерой Социалистического Труда – история почетного звания
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в России появился первый трамвай на электрической тяге – инфографика
День защиты Земли – инфографика
Как в России появился первый учебник по географии – инфографика
 
ИнфографикаНовостиНаградыОбществоРоссияСССРИстория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49ВСУ ударили по детскому общежитию в ЛНР – десятки раненых
08:48Назван топ мест в Восточном Крыму для развития санаторных кластеров
08:36В Симферополе улица ушла под воду – прокуратура начала проверку
08:10Соцфонд пересматривает отказы в едином пособии для многодетных семей
07:46Герой Социалистического Труда – история почетного звания
07:09Поселок под Керчью на весь день останется без воды
06:48Воздушную тревогу в Севастополе отменили
06:46В Крыму отбой ракетной опасности
06:37В Севастополе воздушная тревога
06:33В Крыму объявлена ракетная опасность
06:02Новые сады и виноградники: как в Крыму отбирают саженцы
00:01Ливни и град: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 22 мая
23:24В Севастополе снова остановили морской пассажирский транспорт
22:53Ядерные учения Союзного государства и Симферополь под водой: главное за день
22:3310-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки в Севастополе
22:24Студентки из Крыма попались с оптовой партией "синтетики" – приговор суда
21:54В Ялту на автомобиле: сколько стоит размещение с парковой
21:39Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"
21:13Русь – это Украина: Буданов* запутался в истории и решил всеми править
Лента новостейМолния